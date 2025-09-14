Los amantes de los videojuegos tienen una cita en una localidad de Castellón

Una localidad de Castellón se prepara para convertirse, una vez más, en la capital de los videojuegos del 17 al 19 de octubre. Una actividad que cuenta con una importante legión de seguidores, y que en los últimos años ha evolucionado de una manera espectacular. El concejal de Familia de Infancia y Juventud de Vinaròs, Juanfran Calvo, junto a Alex Chaveli, representante de la organización, y el desarrollador Napoleón Malpica, presentó en el Vinalab la XIII edición del Gàmesis 2K25, que, según Calvo, "será la más tecnológica de todas las celebradas" y promete atraer a numerosos aficionados de todas las edades interesados en la innovación y el entretenimiento digital.

Novedades de la XIII edición

El evento incorpora varias novedades. Desde primera hora del viernes, tras la inauguración, se abrirán al público todas las secciones, incluyendo competiciones, sala Retrogàmesis, videoconsolas y láser combat, que será fijo en esta edición. También se habilitará un nuevo espacio exclusivo para desarrolladores y distribuidores de videojuegos indie, mientras que la animación será continua y asistirá una influencer de gran relevancia.

Partcipantes en una de las anteriores ediciones de Gàmesis Vinaròs. / Javier Flores

Se instalará además una segunda carpa que reunirá a distribuidores, desarrolladores y los Phygital Games, un formato innovador que combina juego físico y virtual en el que los participantes demostrarán sus habilidades en el mundo digital y en el físico. Los puntos de juego se amplían en realidad virtual y simuladores, y se celebrará un clasificatorio de Phygital Games cuyo ganador viajará con todos los gastos pagados a Kazajistán para optar a la clasificación del mundial de Abu Dabi 2026.