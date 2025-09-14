Burriana avanza el plan para crear una nueva zona residencial en el Puerto

Burriana avanza hacia la transformación del solar de la antigua fábrica de Formolevante, un espacio de casi 50.000 metros cuadrados en la zona marítima, junto a la carretera del Puerto. El grupo inversor, Medios Inmobiliarios de Valencia, ha presentado la propuesta urbanística que permitirá regenerar esta parcela en desuso y crear un nuevo núcleo con viviendas, comercios, calles y zonas verdes.

La propuesta incluye el documento de análisis ambiental y paisajístico, que evaluarán los técnicos municipales antes de continuar la tramitación. La inversión inicial prevista alcanza los 2,5 millones de euros, y el inicio de las obras de urbanización se programa para finales de 2026.

De este modo, el plan presentado redefine los usos del terreno que ahora mismo está calificado como industrial. Del total, 30.000 m2 serán para uso residencial, unos 8.500 m2 para zona comercial, 10.500 para la red viaria y, el resto, para zonas verdes.

El proyecto prevé 30.000 m2 de viviendas, 9.000 m2 de comercio, calles y zonas verdes. / MEDITERRÁNEO

La parte comercial se ubicará junto a la carretera del Puerto y los edificios residenciales, de hasta tres alturas, se orientarán hacia el Camí Fondo. Entre las novedades destaca la inclusión de viviendas senior living, diseñadas para personas mayores que buscan autonomía en entornos accesibles y adaptados, un modelo innovador que se sumaría a la oferta residencial tradicional.

En el ámbito comercial, el proyecto prevé la llegada de operadores interesados en instalarse en este espacio estratégico en la zona marítima, muy transitado por vehículos y peatones. La calificación como suelo urbano directo abre la puerta a todo tipo de establecimientos, desde medianas hasta grandes superficies.

Conexión urbana

El plan urbanístico contempla la creación de varios nuevos viales para mejorar la movilidad y la integración en el tejido urbano. La calle Mossén Vicent Mussoles conectará directamente el Camí Fondo con la carretera del Puerto a lo que se sumará un vial transversal que articulará las dos zonas del proyecto y otro paralelo a la propia calle Mossén Vicent Mussoles. También se habilitará un nuevo carril de acceso, respetando el actual carril ciclopeatonal.

El concejal de Urbanismo, Juan Canós, señaló que esta propuesta «supone una oportunidad única para recuperar un solar en desuso y transformarlo en un espacio que combine vivienda, actividad económica y zonas verdes». Por su parte, el alcalde, Jorge Monferrer destacó que «estamos ante un plan que, una vez supere todos los trámites, marcará un antes y un después en la conexión definitiva de la ciudad y sus poblados marítimos».