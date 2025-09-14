Culla esquiva la lluvia y se enciende bajo la luz de 8.000 velas

Cerca de 8.000 velas iluminaron este sábado por la noche las calles del casco antiguo de Culla para seducir a decenas de visitantes con permiso de la lluvia, que dio una tregua y permitió que el empedrado núcleo histórico de este pueblo bonito de Castellón luciera con más encanto que nunca.

Todas las fotos de l'Encesa de Culla / David Donaire

Y es que si la amenaza de temporal obligó a aplazar hace dos meses, por precaución, la fecha inicial del evento (programado en un principio para el 12 de julio), el mal tiempo volvió a hacer acto de presencia durante la tarde del sábado. Cuando los voluntarios del pueblo ya habían colocado y repartido todos los vasos con cirios por el municipio, una llovizna hizo temer lo peor.

Más allá de tener que girar los receptáculos para evitar que entrara más agua, la lluvia iba a ser juez de si permitía o no celebrar el acto, pero afortunadamente el oraje fue clemente y benévolo y l'Encesa pudo llevarse a cabo.

Vista desde El Terrat a las velas colocadas en Baix lo Mur. / David Donaire

Fue en torno a las nueve de la noche cuando los voluntarios, divididos por grupos para abarcar todas las zonas, empezaron a encender las velas, que se apoderaron de todo el protagonismo cuando el alumbrado público se apagó.

El Carrer Pla, otro de los puntos más visitados del casco histórico. / David Donaire

Los rincones más visitados

La plaza de La Setena fue el punto de partida de un recorrido que invitaba a conocer el casco antiguo de Culla desde una faceta muy intimista. La Porta Nova, el Terrat, Baix lo Mur, el Carrer Pla y el Singlet fueron los rincones más visitados por los turistas, que ponían a prueba la calidad fotográfica que ofrecían sus móviles para intentar hacer la mejor foto posible en medio de la noche.

Un grupo de visitantes se hace fotos en El Terrat. / David Donaire

Para amenizar los paseos por las angostas calles empedradas, como en ediciones anteriores, hubo actuaciones musicales en varios puntos del itinerario para brindar una experiencia aún más completa.

Foto de una de las actuaciones musicales. / David Donaire

Una vez más, el pueblo se quedó pequeño para poder dar aparcamiento al reguero de coches que fueron llegando, mientras que los bares estaban llenos y sin sitio para reservar desde hace semanas.

La cuadrilla local de emboladores El Piló preparó una torrà en el salón de la cultura para ofrecer una alternativa a los visitantes que se habían quedado sin hueco para cenar y los integrantes de la comisión de fiestas también montaron barra por la tarde y hasta bien entrada la madrugada.