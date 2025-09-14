Onda se suma a la Semana Europea de la Movilidad: la programación

El Ayuntamiento de Onda se suma, un año más, a la Semana Europea de la Movilidad con una variada programación de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, que se celebrarán del 15 al 20 de septiembre en distintos espacios de la ciudad.

La iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de adoptar hábitos de transporte más sostenibles, seguros y saludables, y reforzar el compromiso del municipio con la mejora de la calidad de vida. En este sentido, el concejal de Innovación y Transparencia de Onda, Vicent Bou, ha destacado: “Queremos seguir avanzando hacia un futuro más verde, con espacios públicos seguros y una movilidad que respete el medio ambiente”. “A través de estas actividades buscamos concienciar a pequeños y mayores sobre la importancia de cambiar nuestros hábitos y apostar por alternativas sostenibles que contribuyan a una ciudad más habitable”, ha añadido.

La programación

La programación dará inicio el próximo lunes 15 de septiembre, a partir de las 17.00 horas en el Casal Jove, con la creación de carteles creativos para el fomento de la movilidad sostenible. Actividad en la que los más jóvenes podrán expresar, a través del arte, su visión sobre una Onda más respetuosa con el medio ambiente.

Continuará el viernes 19 de septiembre, a partir de las 17.30 horas en el Raval, con una gimcana de movilidad sostenible y exhibición de vehículos. Una jornada lúdica y participativa que pondrá a prueba los conocimientos de los asistentes sobre movilidad, a la vez que mostrará ejemplos reales de vehículos eléctricos y sostenibles.

Para finalizar, el sábado 20 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas en el Raval, la Asociación de estudiantes UJI Motors llevará a cabo el taller ‘Diseña tu moto’. Una mañana dedicada a la innovación y el aprendizaje con actividades como puzzles, pruebas de adivinanza del número de competición, quiz sobre movilidad eléctrica y la presentación de un prototipo en miniatura del circuito eléctrico de la moto.

Ciudad más eficiente

La Semana Europea de la Movilidad forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Onda en el marco de su estrategia para fomentar un modelo de ciudad más eficiente y respetuoso con el entorno. En los últimos años se han puesto en marcha iniciativas como la ampliación de carriles bici, la creación de zonas de prioridad peatonal, la renovación de la flota municipal con vehículos híbridos y eléctricos, o las campañas de concienciación ciudadana sobre el uso de medios de transporte alternativos.

En paralelo, el Ayuntamiento de Onda continúa apostando por la iniciativa de coche compartido Karos, que facilita los desplazamientos diarios al trabajo o la universidad ofreciendo ventajas tanto a conductores como a pasajeros. Además, los usuarios ya pueden beneficiarse de los Certificados de Ahorros Energéticos (CAE), obteniendo un descuento de 0,30 € por trayecto al registrarse en la aplicación.