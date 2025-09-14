Vive en Cabanes la magia del aceite con la experiencia ‘Del olivo a la botella’

El otoño llega con aromas a campo, tierra húmeda y aceitunas recién cogidas. En la finca Mas en Calma, ubicada en plena naturaleza del paraje Toll de Cabrera de Cabanes, el tiempo parece detenerse para invitar al visitante a redescubrir una tradición centenaria: la elaboración artesanal del aceite de oliva.

Esta experiencia única se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre. / Mediterráneo

Bajo el nombre 'Del olivo a la botella', esta experiencia única se desarrollará durante los meses de septiembre y octubre y propone al público vivir en primera persona la experiencia de elaborar aceite de oliva: recoger las aceitunas, participar en todo el proceso de almazara y llevarse a casa el resultado, el llamado oro líquido mediterráneo.

Una experiencia sensorial

La jornada arranca al amanecer, cuando el sol apenas roza los olivos para la recolección de aceitunas, una tarea que se hace en grupo, como siempre se ha hecho en el campo. Mientras unos extienden las mantas y otros llenan los capazos, el trabajo en equipo recuerda la forma en que las familias y vecinos unían fuerzas en la época de las cosecha.

La jornada empieza al amanecer con la recogida de la oliva. / Mediterráneo

Después de la recogida, llega uno de los momentos más esperados: el proceso completo en la almazara familiar, donde se puede observar cómo el fruto se convierte en aceite mediante técnicas tradicionales. El olor fresco de la aceituna molida y el sonido de la prensa evocan un ritual casi ancestral, que se ha transmitido de generación en generación.

Tras la recogida, la oliva se lleva a la almazara familiar. / Mediterráneo

La experiencia se completa con un almuerzo típico de payés y una comida casera elaborada con productos locales, un homenaje a la cocina de siempre, de proximidad y sin artificios. Como recuerdo inolvidable, cada asistente se lleva a casa dos litros de aceite de la marca Oliquina elaborado con sus propias manos, un tesoro que guarda en cada gota el esfuerzo de toda la jornada.

Cada asistente se lleva dos litros de aceite de la marca Oliquina elaborado con sus propias manos. / Mediterráneo

Fechas y tarifas

'Del olivo a la botella' se celebrará los días 20, 21, 27 y 28 de septiembre, así como el 5, 11 y 12 de octubre, siempre en grupos reducidos para garantizar un trato cercano y personalizado.

El precio de la experiencia es de 100 euros por adulto, mientras que los niños de entre 6 y 12 años participan gratis. Para grupos de 6 a 8 personas, se ofrece una tarifa reducida de 80 euros por persona, fomentando la vivencia en familia o entre amigos.

Además, quienes deseen prolongar la escapada, también pueden alojarse en la propia masía Mas en Calma, donde se ofrece habitación doble con desayuno incluido por 70 euros la noche. Un plan perfecto para completar la experiencia con una estancia rodeada de naturaleza, silencio y hospitalidad rural.

Objetivo

La iniciativa nace con un objetivo claro: reconectar a las personas con los procesos artesanales y sostenibles, en un momento en que la inmediatez y la industrialización dominan gran parte del consumo alimentario.

«Queremos que cada visitante sienta la emoción de recoger la aceituna, que descubra el aroma inconfundible del aceite recién prensado y que se lleve consigo, no solo unas botellas, sino también la experiencia de haber formado parte de algo auténtico», explican desde la organización.

Con esta propuesta, Mas en Calma ofrece una experiencia diferente para quienes buscan algo más que una simple visita: una jornada donde se unen tradición, buena mesa y naturaleza en un entorno único.