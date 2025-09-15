80 estudiantes de siete institutos europeos se unen en Castellón para luchar contra la contaminación del mar

La Dirección General de Deporte de Presidencia de la Generalitat impulsa la Red Maris, una entidad internacional de centros educativos, científicos y náuticos que trabaja conjuntamente para una monitorización armonizada de microplásticos.

Por ello, la Escola de la Mar de Burriana acoge por tercer año consecutivo la ‘Erasmus Maris Week’, un encuentro internacional con certificación oficial de la Ocean Teacher Global Academy de la UNESCO que reúne a científicos, docentes y estudiantes de varios países europeos para compartir propuestas contra la contaminación marina.

Hasta este viernes, 80 estudiantes y docentes europeos recibirán formación en técnicas de muestreo y análisis de microplásticos a bordo de las embarcaciones de la Escola de la Mar de Burriana y de la goleta Tirant Primer de la Generalitat. Además, recibirán sesiones impartidas por expertos internacionales en las aulas del centro, convertidas en laboratorios científicos.

Los jóvenes analizan microplásticos. / Mediterráneo

De institutos de Alemania, Bélgica e Italia

La edición de 2025 contará con la participación de siete institutos de Alemania, Bélgica e Italia. Todos ellos son miembros de la red de Escuelas Europeas, un sistema educativo creado por las instituciones de la Unión Europea, que promueve la excelencia académica y la cooperación internacional.

El objetivo es que este tipo de experiencias se escalen en cada uno de los países participantes, extendiendo la Red Maris y la ciencia ciudadana a toda Europa.

Goleta 'Tirant Primer': buque insignia europeo y aula flotante de la iniciativa

La Dirección General de Deporte pone a disposición del proyecto su goleta Tirant Primer como aula flotante, en colaboración con la ONG Ayam Sailing Europe, tanto en el marco del ‘Erasmus Maris Week’ como para acercar la formación docente a distintos puertos de la Comunitat.

En combinación con la Escola de la Mar de Burriana, que actúa como centro de excelencia, este recurso permitirá que tanto el profesorado valenciano como el europeo comparta experiencias en un mismo espacio de aprendizaje.

‘Erasmus Maris Week 2025’: de Burriana a toda la Comunitat Valenciana

Para complementar las acciones de la ‘Erasmus Maris Week 2025’, el viernes 19 de septiembre se realizará en el Club Náutico de Xàbia una jornada dirigida al profesorado de la Marina Alta y Baixa para acercar algunas de las iniciativas educativas implementadas para la reducción de la contaminación marina.

La actividad está organizada en colaboración con el CEFIRE de La Nucia, la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Xàbia, el Club Náutico y la cofradía de pescadores Pòsit de Xàbia, Mundomarino y la Reserva Marina del Montgó, y permitirá integrar esta iniciativa en el sistema educativo valenciano, con formación práctica y acompañamiento científico.

Impacto europeo

La iniciativa Erasmus Maris cuenta con el respaldo de la Comisión Europea y de centros de investigación internacionales. Su objetivo es consolidar una red europea de monitorización educativa y científica de microplásticos, y cuenta con proyectos piloto en la Comunitat Valenciana, para el ámbito marino costero, y en Flandes, para el ámbito fluvial, concebidos como modelos de referencia para su futura expansión a toda la Unión Europea.