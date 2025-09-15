La Vall inicia el curso con una veintena de docentes menos de los que necesita, «es muy alarmante»

Varios cientos de alumnos de todos los niveles de la educación pública en la Vall d'Uixó se están viendo afectados en este inicio de curso por la existencia de vacantes de personal docente que con el inicio de curso no se han cubierto.

Así lo ha denunciado el concejal de Educación del Ayuntamiento de la localidad, Manel Agea, quien asegura que tras realizar una consulta en todos los centros educativos del municipio, han podido detectar una situación que describe como «muy alarmante», porque faltan en torno a 20 plazas de docentes por cubrir, en jornada completa, media jornada o por horas.

El edil ha enumerado dónde se encuentran esas incidencias, y el problema más llamativo es al que se enfrenta el Conservatorio Profesional de Música, con siete plazas vacantes y «al menos dos horas por idioma», en italiano, alemán y francés. Concreta que el alumnado de este centro educativo empieza este lunes las clases y no hay profesorado en las especialidades de fundamentos, guitarra, trompeta, fagot, historia de la música, piano y clarinete.

El escenario se repite en dos de los tres institutos, con las plazas de audición y lenguaje, y latín sin cubrir en el IES Benigasló; mientras que en el Botànic Cavanilles faltan cuatro profesores y tampoco se ha cubierto «una sustitución indeterminada de ciclos formativos en la rama de electricidad», concreta Agea.

En infantil y primaria, son cuatro los colegios afectados. El Blasco Ibáñez, donde están por cubrir media jornada de matemáticas y media de EPT; la Moleta, con una tutoría vacante de cuarto de primaria y una media jornada del programa de cooperación para el refuerzo de las competencias matemáticas; el Recaredo Centelles, con la plaza de profesorado de Educación Física por cubrir, y el Eleuterio Pérez, donde falta un docente para infantil de tres años.

El concejal afirma que esta «falta de previsión afecta a la planificación de los horarios y a la educación de los estudiantes», que en el caso de los institutos y los colegios llevan una semana de clase con las carencias y problemas organizativos que genera no tener los docentes asignados, y en el caso del conservatorio, habrá alumnado que no podrá iniciar con normalidad el curso.

Agea explica que las direcciones de los centros, «que ya veían lo que iba a suceder, llevan desde finales de agosto haciendo gestiones», que a estas alturas todavía no se han atendido. Por su parte, el Ayuntamiento, «aunque no tenemos ninguna competencia en materia educativa, hemos enviado una carta formal a la Conselleria en la que detallamos las plazas pendientes y pedimos que las cubran con la mayor inmediatez posible».