Nueva oferta de empleo de Amazon en Onda: Todos los detalles

¿Quieres un empleo en Amazon Onda, en Castellón? La multinacional acaba de publicar nuevas ofertas, unas de las más esperadas: de operario/a o mozo/a de almacén, para los que no se requieren perfiles con una cualificación muy elevada y técnica. Son contratos "temporales, con posibilidad de prórroga".

De esta fotma, la planta de Amazon en Onda abre un nuevo periodo de inscripciones para cubrir, de forma temporal, un total de 70 puestos de trabajo como operarios o mozos de almacén, para una contratación mínima inicial de cuatro semanas, que prodría prorrogarse por más tiempo.

Con motivo de esta convocatoria laboral, desde Onda Inserta se ha programado para el próximo miércoles, 17 de septiembre, de 10.00 a 12.00 y de 12 a 14.00 horas, dos visitas enmarcadas en una jornada de puertas abiertas, con el fin de orientar sobre como preinscribirse en las ofertas, resolver cualquier duda que se pueda tener e inscribirse directamente para optar a un de los puestos. Desde Onda Inserta instan a que las personas interesadas se inscriban en la jornada de puertas abiertas, rellenando un formulario que puede encontrarse en su página web.

Cartel anunciados de la oferta laboral y de la jornada de puertas abiertas. / Mediterráneo

Se trata de una sesión en la que se pretende facilitar a los ciudadanos los trámites a realizar para optar a conseguir un trabajo en las distintas ofertas que va lanzando la empresa afincada en Onda.

Las características

Con la convocatoria que ahora lanza esta multinacional de la paquetería, se quiere conseguir personal para cubrir dos turnos, uno de mañana y tarde (alternándolos) y otro únicamente de tarde. Son turnos rotativos de lunes a domingo, con dos días libres.

La incorporación de las personas seleccionadas se realizará en la primera quincena de octubre y no se requiere experiencia. De hecho, los únicos requisitos que se exigen son ser mayor de edad, así como motivación, compromiso con la empresa y flexibilidad horaria.

La megaplanta, con una superficie de 54.000 metros cuadrados inició su actividad en junio del 2022 y se ubica en polígono SUR-13 de Onda, junto al Camí Fonfo, y fue la primera que se puso en marcha en la Comunitat Valenciana.