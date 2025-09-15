Golpe contra el calor en las aulas: Onda proyecta un plan de climatización de todos los centros educativos

Tras escuchar las demandas de la comunidad educativa de Onda y, especialmente, de las familias de los alumnos, el Ayuntamiento de Onda va a poner solución a la problemática común de los centros educativos que sufren en las aulas las altas temperaturas de los meses de verano y el frío durante el invierno. Así lo ha anunciado este lunes la alcaldesa, Carmina Ballester, junto a la edil de Educación, María Ojeda, mediante un ambicioso plan de climatización y renaturalización de todos los centros educativos de Onda.

El proyecto nace de la petición unánime de las familias y docentes y se dotará de la inversión necesaria en los presupuestos de 2026, aunque en primera instancia se ha solicitado a la Conselleria de Educación, que ostenta la competencia de los centros educativos, a que asuma este Plan o, en caso de no disponer fondos para actuar de manera urgente, a que autorice al Ayuntamiento a acometer la actuación con fondos propios.

El objetivo es, según ha señalado la primera edil, que durante el curso 2026/2027 estén climatizados todos los centros para así, acabar con las altas temperaturas en las aulas que afectan al rendimiento escolar y, a la vez, pueden suponer riesgos para la salud, especialmente en los niños y niñas más pequeños.

Además, el Plan también incluye la renaturalización de los patios escolares para hacerlos más verdes y saludables, con zonas de sombra que permitan a los alumnos aprender y jugar en un entorno natural y seguro.

“Onda es ciudad de la infancia y nuestros niños y jóvenes se merecen las mejores instalaciones educativas para que se puedan centrar en sacar el mejor rendimiento académico”, ha explicado Ballester, quien ha añadido que “la escucha activa es uno de los ejes de este gobierno municipal. Mis concejales tienen la premisa prioritaria de estar siempre a pie de calle y recoger las demandas de nuestros vecinos, asociaciones, clubes o empresas. Ante los problemas, escuchamos, gestionamos y actuamos”.

Ballester anuncia un plan de climatización y renaturalización de todos los centros educativos de Onda. / MEDITERRÁNEO

Onda, ciudad de la infancia

Esta es otra iniciativa clave de este equipo de gobierno para consolidar Onda como ciudad de la infancia y que se suma a los otros muchos proyectos como los parques acuáticos, l’Alqueria Cultural, la nueva biblioteca en el antiguo parque de bomberos, la zona deportiva del Carmen, el plan de mejora de parques infantiles o el Parque de los Planetas. “Porque una ciudad donde los niños crecen felices es una ciudad con un futuro próspero y feliz”, ha apuntado la alcaldesa.