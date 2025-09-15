Temor en el campo de Castellón: los ladrones ya van a por las frutas exóticas
Los afectados reclaman más atención policial
Los robos en los campos siguen preocupando a los agricultores de Castellón. Un sector que ya sufre por la fluctuación de precios, la dependencia de las inclemencias del tiempo y la competencia internacional.
La inquietud es manifiesta en localidades con gran número de explotaciones de frutas y hortalizas, como es el caso de Moncofa. Un invernadero de pitayas ha sido saqueado, dejando a su propietario sin ninguna fruta lista para la recolección. El afectado, Vicente Canós, afirmó que "estamos en la fecha idónea para la recolección y se las han llevado todas".
Un cultivo valioso y vulnerable
La pitaya, poco habitual en los mercados, alcanza precios elevados, pero requiere un año completo de cuidados. En este sentido, Canós señala que "después de tanto trabajo, encontrarte con que no han dejado ni una es una desgracia".
Para el productor, "este tipo de fruta no es muy frecuente en los mercados ambulantes y en esos puntos debería de haber un control de todos los productos, porque concretamente la pitaya no es una fruta que abunde".
Reclaman más seguridad en el campo
El agricultor confía en que las plantas puedan reproducirse para no perder la cosecha y reclama más presencia policial, aunque el Ayuntamiento cuenta con un agente para vigilar los cultivos. Desde su puesta en marcha, este servicio ha localizado ya la sustracción de melones y tomates.
"Contar con un agente dedicado al término municipal es positivo porque los ladrones son conocedores de que hay alguien que los puede estar vigilando, pero sin duda alguna falta más presencia policial, porque de lo contrario no avanzamos", concluye Canós.
