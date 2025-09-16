El Millars sorprende con avistamientos únicos: del halcón peregrino al flamenco

El paisaje protegido de la Desembocadura del río Millars, situado entre los municipios de Burriana y Almassora, se reafirma como uno de los principales refugios de fauna de Castellón. Durante el primer semestre de 2025, la guardería del Consorcio del Millars ha registrado más de veinte especies de interés, entre aves acuáticas, rapaces y animales ligados al ecosistema fluvial y costero.

Entre los avistamientos más destacados sobresale la presencia de un flamenco en las lagunas del paraje, un hecho excepcional que pone en valor la riqueza de este espacio natural incluido en la Red Natura 2000. También ha sido especialmente exitoso el proyecto de nidificación del charrancito común (Sternula albifrons), desarrollado en colaboración con el Grupo de Estudio de las Rapaces (GER-EA), que ha convertido al Millars en un punto de referencia para la reproducción de esta especie de gran valor de conservación.

Las observaciones confirman la llegada de aves rapaces como el halcón peregrino (Falco peregrinus), el aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus) o el águila culebrera (Circaetus gallicus). Asimismo, en el ámbito acuático destacan los grupos de moritos (Plegadis falcinellus), tarro blanco (Tadorna tadorna) y calamón común (Porphyrio porphyrio).

El espacio también ha acogido especies migradoras como el chorlitejo chico (Charadrius dubius), la cigüeñuela (Himantopus himantopus), el abejaruco (Merops apiaster) y la tórtola europea (Streptopelia turtur), esta última catalogada como especie en regresión a escala continental.

Estos registros consolidan a la Desembocadura del Millars como un enclave estratégico para la biodiversidad mediterránea, donde convergen hábitats de lagunas, playas y cultivos agrícolas. La calidad ambiental del río queda reforzada con cada observación, lo que impulsa al Consorcio a mantener y ampliar proyectos de conservación en colaboración con ayuntamientos, ecologistas y voluntariado ambiental.

Tal y como subraya el presidente del Consorcio y alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, “el Millars vuelve a demostrar que es uno de los grandes pulmones verdes de las comarcas de Castellón y un referente ornitológico en el Mediterráneo”.