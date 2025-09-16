El Gobierno culmina la renovación integral del cuartel de Burriana con 2,9 millones de inversión

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, visitó este martes el acuartelamiento de la Guardia Civil de Burriana con motivo de las obras de modernización y eficiencia energética ejecutadas en las instalaciones. En la visita estuvo acompañada por el alcalde, Jorge Monferrer Daudí; y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, Alfonso Martín Fernández.

Con una inversión de 2.982.739,29 euros, financiada a través de los fondos Next Generation EU y de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), los trabajos han supuesto una renovación integral del acuartelamiento para mejorar la sostenibilidad, la accesibilidad y las condiciones de servicio.

Han realizado mejoras en los edificios que incluyen la optimización de la envolvente térmica, sistemas de climatización y ACS mediante aerotermia, paneles solares y renovación de la ventilación. También han implementado medidas de accesibilidad, remodelado calabozos y creado nuevos vestuarios femeninos, modernizando las instalaciones y aumentando su funcionalidad.

Mejoras en otros cuarteles

García Valls hizo hincapié durante la visita en los más de 4.322.112,68 euros invertidos para la modernización de los cuarteles de Burriana y Segorbe, y los más de 300.000 euros que van a invertir en los acuartelamientos de Vinaròs, OndaNules y la residencia de descanso de Almenara playa.

Por último, destacó la licitación la asistencia técnica a la redacción del proyecto de la obra del nuevo acuartelamiento de la Guardia Civil de Almassora, como avanzó Mediterráneo: «Es una buena noticia ver cómo el proyecto del nuevo cuartel va dando pasos para convertirse en una realidad».