El Gobierno no concreta cuándo empezará las obras para reformar el Parador de Benicarló tras nueve meses cerrado

El Gobierno no concreta cuándo empezará las obras para reformar el Parador de Benicarló, que lleva ya nueve meses cerrado. Fue en diciembre del 2024 cuando el establecimiento dejó de estar operativo después de que los técnicos de Paradores realizaran una primera revisión de los daños causados por la dana de octubre.

Como publicó este periódico en marzo, la rehabilitación integral del complejo turístico contará con una inversión de más de 15 millones de euros para modernizar las instalaciones. La previsión, según apuntaron desde este organismo estatal, era ejecutar los trabajos durante aproximadamente tres años y medio. Sin embargo, no ha se ha producido ningún avance desde entonces.

Así lo lamentan desde Compromís per Benicarló, formación que reprocha la "situación de bloqueo" que sufre el recinto, que aún sigue sin una fecha concreta para comenzar las tareas anunciadas por el Gobierno central.

"La realidad es que, meses después de ese anuncio, el Parador continúa cerrado, sin señales de inicio de las obras ni calendario oficial, mientras que la ciudadanía y la plantilla viven en un clima de desconfianza e incerteza", expone el concejal de Compromís Jordi Maura.

"Es una situación grave"

Según Compromís, esta situación es "especialmente grave" porque el Parador "no es solo un edificio emblemático, sino también un motor económico, social y turístico fundamental para Benicarló y la comarca". No en vano, recuerdan que en 2023, en solo nueve meses, "vendió 19.547 habitaciones y 31.170 cubiertos".

Desde la formación valencianista sostienen que el cierre prolongado del complejo afecta directamente a la restauración, el comercio y el conjunto de la actividad turística local, además de "suponer un golpe duro para los trabajadores, que se ven obligados a aceptar traslados forzosos a otras provincias o asumir un futuro laboral incierto".