L’Alcora instalará 120 paneles solares en la ciudad deportiva y ahorrará 10.000 euros al año

El Ayuntamiento de l’Alcora ha logrado una importante subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para impulsar la eficiencia energética en la ciudad deportiva.

El proyecto consiste en la instalación fotovoltaica de autoconsumo con almacenamiento de energía con baterías, que permitirá aprovechar la energía solar generada por las placas durante el día y emplearla en horario nocturno en las instalaciones, pues la mayor parte del consumo eléctrico de la ciudad deportiva procede de los focos de iluminación de las pistas.

La actuación contempla la colocación de 120 placas solares de 590 Wp conectadas a dos inversores híbridos de 25 kW cada uno, junto con el montaje de 6 baterías con una capacidad total de 126 kWh de almacenamiento.

Con estas instalaciones se podrá generar y almacenar el 33,37% del consumo demandado en las instalaciones deportivas, lo que supondrá un ahorro energético de 100.267 kWh y un ahorro económico estimado de unos 10.320 euros anuales.

La inversión asciende a 106.191,81 euros, de los cuales el Ivace aportará una subvención de 40.000 € a fondo perdido y un préstamo sin intereses a 4 años de otros 40.000 euros.

Las obras se ejecutarán entre enero y junio de 2026 en la cubierta del edificio del pabellón polifuncional municipal.

Real Fábrica y otros edificios municipales

Recientemente el Ayuntamiento de l’Alcora también llevó a cabo una instalación de autoconsumo solar fotovoltaico colectivo en la cubierta de la Nave BIC de la Real Fábrica.

El proyecto ha consistido en la colocación de 120 paneles solares fotovoltaicos conectados a un inversor de 50 kW, que permitirá producir energía para reducir la demanda de energía eléctrica en la Real Fábrica y en otros edificios municipales como las nuevas dependencias, el centro de formación de personas adultas o la biblioteca, gracias a la modalidad de autoconsumo colectivo.