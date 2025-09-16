El Museo Arqueológico de la Vall será una realidad en el primer semestre del 2026

Las obras de rehabilitación de la antigua Fàbrica de la Llum de la Vall d’Uixó para su conversión en el futuro Museo Arqueológico Municipal estarán acabadas en mayo del 2026. Así lo han confirmado este martes los portavoces del equipo de gobierno, aprovechando una visita al histórico edificio.

Se trata de la parte más avanzada de las tres que conforman un proyecto financiado con fondos europeos Next Generation a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, con un presupuesto total que supera los dos millones de euros, y que en el caso del museo asciende a 540.000 euros. Es la más avanzada porque fue la que primero se adjudicó y contrató. Las obras están en marcha desde el mes de mayo.

Hace unos días se inició la ejecución de otro de los contratos, el de la renaturalización del aparcamiento de Sant Josep. La tercera creará itinerarios peatonales entre ambos espacios, para conectar el paraje en el que se encuentran les Coves con el Museo Arqueológico y su entorno.

El concejal de Patrimonio, Fernando Daròs, ha incidido en que la rehabilitación «hará realidad una reivindicación del mundo de la cultura de la Vall», la de contar con un museo que pueda exponer el amplio y diverso patrimonio arqueológico de la localidad.

Fondos de Europa

Sobre esa cuestión, la alcaldesa, Tania Baños, precisa que entre esos fondos estarán los hallazgos que se están realizando en las excavaciones a las que se está sometiendo el poblat iber de Sant Josep, también financiado con fondos Next Generation. Recuerda que la ciudad está gestionando más de 16 millones de euros en el conjunto de proyectos aprobados, ya acabados o en ejecución.