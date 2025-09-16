Cambios importantes en la circulación en Vinaròs por las obras de la antigua N-340 y la avenida Libertad

Cambios importantes en la circulación en Vinaròs debido al avance de las obras de la antigua N-340 y la avenida Libertad. La concejala de Gobernación, Carla Miralles, y el intendente de la Policía Local de Vinaròs, Juanma Domènech, las han explicado este martes en una comparecencia pública.

Este martes ha empezado la tercera fase de las obras de humanización de la antigua Nacional, que abarca desde el polígono de Les Capsades hasta la rotonda de la calle de Pilar. A primera hora de la mañana se ha cortado el acceso de la rotonda de la calle de Pilar en dirección a Benicarló.

Todo este tráfico se redirigirá por la avenida Gil de Atrocillo. Si hay que ir a Benicarló, se recomienda ir por la nueva variante de la N-340. El carril de la antigua N-340 en dirección a Barcelona estará abierto al tráfico.

Foto de uno de los tramos afectados. / Javier Flores

Nueva rotonda

Y este miércoles está previsto abrir al tráfico la nueva rotonda de acceso en el centro comercial Portal del Mediterráneo, lo que permitirá el retorno desde el centro comercial en dirección a Vinaròs por la N-340a.

Se está trabajando además en la mejora de la señalización de las paradas de autobús y de motos que hay ante los institutos para minimizar los problemas en la entrada y salida de los centros educativos.

Cambios de circulación por las obras en la Avenida Libertad

Se ha cortado la conexión de la avenida Libertad hasta el centro de la glorieta de la avenida Barcelona por las obras de conexión del agua potable. Se cortará por lo tanto el interior de la glorieta y el acceso a la zona centro del pueblo tanto de los vehículos como del servicio urbano e interurbano se canalizará por un tramo dentro de la avenida Libertad y la calle de la Virgen

El tráfico descendente que viene de la avenida Barcelona y el que viene de la avenida Leopoldo Querol no podrán hacer el giro a la izquierda al estar cortado, y por tanto el tráfico se canalizará por un tramo de la avenida Libertad y por la calle de la Virgen se podrá acceder al centro de la población.

La empresa ha garantizado que la conexión se hará durante esta semana para poder restablecer el tráfico cuando antes.