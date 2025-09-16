Primer paso del Gobierno para demoler y construir un nuevo cuartel en Almassora

El cuartel de la Guardia Civil de Almassora, que en 2024 cumplió un siglo de historia, ya tiene fecha de caducidad. Su demolición y la construcción de unas nuevas instalaciones empiezan a tomar forma con la licitación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) ha sacado a concurso este contrato por casi 200.000 euros, lo que supone el primer paso firme en una actuación que agentes y Ayuntamiento vienen reclamando desde los años noventa.

Presupuesto de unos 7 millones

Según consta en los pliegos, como condicionante económico, «el importe de ejecución por contrata, antes de impuestos, del presupuesto del proyecto objeto del presente contrato deberá ser de alrededor de 7 millones de euros, incluyendo la demolición del edificio actual».

Prevé la redacción del plan básico y de ejecución. Incluirá la valoración del estado actual del edificio, su derribo y la planificación completa del nuevo acuartelamiento de la Benemérita, con todos los servicios y acometidas necesarios para su funcionamiento.

Décadas de reivindicación

La reivindicación de un nuevo cuartel en Almassora se remonta a hace más de 30 años. Las distintas corporaciones locales, junto a la Asociación Unificada de la Guardia Civil, han insistido en la necesidad de unas dependencias dignas para que los agentes desarrollen su labor en unas condiciones más dignas y adecuadas. Aunque la obra quedó incorporada al plan de infraestructuras de la seguridad del Estado aprobado en 2019, el impulso político ha sido lento.

En mayo de 2022, el Gobierno central anunció la reserva de una primera partida de 3,1 millones de euros, aunque posteriormente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2023 recogieron que el grueso de los fondos se distribuiría en el ejercicio 2026, con 2,2 millones, y la ejecución se prolongaría hasta 2028. Los avances tangibles habían sido escasos hasta la fecha.

Un cuartel adaptado al siglo XXI

El nuevo acuartelamiento se levantará en la misma parcela de la calle Puríssima, en pleno centro urbano, donde se encuentra el actual edificio. El proyecto prevé un inmueble compacto que agrupará dependencias oficiales y 13 viviendas, con accesos diferenciados para cada uso y buena orientación solar para estancias y despachos.

Distribución

En la planta baja se situarán los servicios de atención al público, prevención, vestuarios y control de seguridad. La primera altura albergará las dependencias de uso restringido, como la Compañía de Castellón y las áreas de investigación. El subsuelo dispondrá de dos niveles de aparcamiento: uno con espacio para 12 vehículos oficiales, esclusa para furgones y una zona de detención con tres celdas; y otro con 17 plazas vinculadas a las viviendas, además de almacenes y archivo. El edificio contará con sistemas avanzados de vigilancia, depósitos de armas adaptados a la normativa y un puesto de control centralizado.

La licitación es el primer paso técnico indispensable para poder convocar en un futuro el concurso de obras de la infraestructura. Con ello, Almassora comienza a materializar una de sus principales reivindicaciones de las últimas tres décadas: dotar la Guardia Civil de un acuartelamiento del siglo XXI.