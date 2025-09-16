Vinaròs transformará el centro con una nueva plaza, calles y 140 viviendas

Después de más de una década paralizado, el corazón de Vinaròs se transformará por completo. El Ayuntamiento ha iniciado el procedimiento para la contratación de las obras de urbanización de la unidad de ejecución UE2R09, conocido como el PAI de la Torre Ballester.

El consistorio desarrollará esta actuación, en un área de alrededor de 11.500 metros cuadrados, por gestión directa, tal como fue aprobado por el pleno de la corporación en sesión celebrada hace más de 12 años, concretamente el 31 de mayo de 2013, con el objetivo de abrir, ahora sí, un espacio tan céntrico de la capital del Baix Maestrat paralizado durante tantos años y que, de llevarse a cabo, supondrá un enorme cambio en la estética urbana de la localidad, integrando este entorno ahora vallado en la malla urbana.

Los trabajos de urbanización tienen un presupuesto base de licitación de 1.787.888 euros, y un periodo de ejecución de 8 meses, que podrían ser varios más, puesto que en el proyecto se contempla el seguimiento arqueológico de las obras, al estar la Torre Ballester (que pasará a ser municipal y que se pondrá en valor, pero sin actuar en su edificación) en el ámbito de la actuación y estar catalogada como Bien de Relevancia Local.

En este contexto se ha planteado el seguimiento arqueológico de todos los movimientos de tierra que afecten al subsuelo durante la ejecución del proyecto.

Cuotas de urbanización

El Ayuntamiento asumirá el coste de la urbanización de la plaza central y aceras por importe de 938.120,89 euros y el resto será a cargo de cuotas de urbanización.

El proyecto urbanístico contempla abrir esta zona de la ciudad, conectándola con la avenida País Valencià, la calle Andorra y la calle San José. Estos viales delimitan una zona verde de 3.573 metros cuadrados alrededor de la torre y un paseo peatonal que cruzará la nueva ágora que se llamará plaza Juan Carlos I.

Asimismo, cuatro nuevos viales completarán la futura estética urbana de Vinaròs. Se prevé, además, la edificación de 140 viviendas en el solar de 11.510 metros cuadrados que rodea la torre.

El vicealcalde, Juan Amat, señaló ayer a Mediterráneo que «no será fácil concluir la actual legislatura con la plaza realizada, pero no vamos a renunciar a ello, y puedo al menos garantizar que la tramitación estará mucho más avanzada». «Aspiramos a que antes de concluir el presente año se haya licitado ya la ejecución de los trabajos, y nos gustaría que la actuación se pudiera iniciar a principios de próximo 2026», finalizó el dirigente popular.