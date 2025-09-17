Benicàssim urge mejoras en la N-340 y conexión a la AP-7

El pleno del Ayuntamiento de Benicàssim aprobará este viernes una moción institucional suscrita por todos los grupos políticos con representación en el consistorio para instar al Gobierno de España a atender las reivindicaciones históricas en materia de movilidad vinculadas a la N-340 y la AP-7.

La propuesta exige al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que proyecte y construya el acceso norte a la localidad, que aclare su posición respecto al desdoblamiento de la nacional y que, en caso de descartarse, asuma la creación de una entrada directa desde la autopista para no frenar el desarrollo de la ciudad, en una localidad que durante la temporada estival además multiplica considerablemente su número de habitantes debido a las segundas residencias y también a los festivales internacionales de música.

La alcaldesa, Susana Marqués, subraya que la petición busca garantizar el futuro de Benicàssim en materia de comunicaciones, mientras que el concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, recuerda que el acceso norte a la N-340 es una necesidad pendiente desde hace años y que la conexión con la AP-7 resulta vital para un municipio turístico que depende de la llegada de visitantes por carretera.

Problemas por el ruido

La moción también pone de manifiesto la necesidad de reducir la contaminación acústica derivada del incremento de tráfico en la autopista. El Ayuntamiento pide que el Ministerio instale pantallas acústicas y emplee pavimentos fonoabsorbentes en los tramos que afectan a urbanizaciones, con el objetivo de cumplir los estándares de calidad acústica establecidos.

Además, el texto aprobado incluye otras demandas históricas al Gobierno central, como la ampliación del puente sobre la AP-7 en la carretera de la Parreta con una pasarela ciclo-peatonal paralela, la regeneración del litoral sur, la construcción del nuevo cuartel de la Guardia Civil tan reivindicado estos años y la asunción del coste de construcción de la desaladora.