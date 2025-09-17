El Consell destina 170.000 € más para potenciar la imagen turística de Peñíscola como destino de cine

El Consell ha autorizado un convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Peñíscola para la realización del plan de promoción del producto cinematográfico de turismo de Peñíscola y de la Comunitat Valenciana en 2025.

A través de este acuerdo, Turisme Comunitat Valenciana destina 170.000 euros al consistorio de la Ciudad en el Mar para impulsar distintas acciones de promoción del producto turístico cinematográfico.

De este modo, se pretende impulsar Peñíscola: El plató natural más espectacular del mundo, una acción que pretende mostrar los diferentes escenarios de rodaje de la ciudad en una ruta señalizada que recorre, además del casco antiguo de la ciudad, recursos naturales como las playas o el Parque Natural de la Serra d’Irta.

Tomando como base las principales películas o series que forman parte de la ruta de Peñíscola de Cine (Calabuig, 1956; Juego de Tronos, 2016; El Cid, 1961; El Chiringuito de Pepe, 2014-2015; El Ministerio del Tiempo, 2017; París-Tombuctú, 1998) se desarrolla una temática de promoción del destino vinculada a los espacios naturales o histórico-patrimoniales asociados a ellas.

En concreto, mediante este convenio, el Ayuntamiento de Peñíscola realiza acciones de promoción y difusión con el propósito de mostrar la singularidad del destino y poner el acento en impulsar experiencias de turismo vivencial.

También impulsa actuaciones de promoción en prensa y medios especializados, material promocional del destino, una ruta ‘Gastrocine’ que vincula el cine y la gastronomía local, además de acciones de street marketing en mercados nacionales, como por ejemplo Barcelona, Bilbao o València.

Inversión en años anteriores

Hay que recordar que Turisme Comunitat Valenciana firmó en 2024 un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Peñíscola para la ejecución del Plan de Promoción del Producto Cinematográfico de Turismo de Peñíscola y de la Comunitat Valenciana, dotado con 190.000 €. En los últimos cuatro años, Turisme ha destinado 500.000 euros para promover acciones de impulso al turismo de cine en el municipio.