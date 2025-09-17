Las dependencias de la Policía Local de Vinaròs se trasladarán a la primera planta del Vinalab
El Ayuntamiento adjudica la redacción del proyecto técnico
Las dependencias de la Policía Local de Vinaròs sí se trasladarán finalmente al Vinalab, concretamente a la primera planta del Centro de Conocimiento.
El Ayuntamiento de Vinaròs ya ha aprobado en junta de gobierno la adjudicación de la redacción de los proyectos técnicos necesarios a la empresa de servicios de ingeniería Proyectos Ingeser S.L por un importe de 8.439,75 є (IVA incluido).
El equipo de gobierno ya manifestó en su día que considera que el Vinalab es una instalación municipal que está infrautilizada y que, por tanto, puede albergar estas dependencias, que necesitan más espacio del disponible en las actuales, que están situadas en un edificio municipal de la plaza Jovellar.
En cuanto al resto de servicios que se ofrecen en el Vinalab, se realizará una posible reestructuración, manteniendo aquello que el consistorio considera que funciona, como por ejemplo la parte formativa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un pueblo de Castellón da un paso único: abrirá su propia gasolinera para combatir los 'precios desorbitados
- Moncofa se despide de su ejemplar vecino ‘Paco Ponent’
- Nueva oferta de empleo de Amazon en Onda: Todos los detalles
- Peñíscola inicia los trabajos del macropárking para acabar con los problemas para aparcar
- Consiguen capturar a las dos últimas vacas escapadas del camión en Alcalà
- Nilo', el héroe de cuatro patas que emociona a Benicàssim
- Un pueblo de Castellón de 170 habitantes estrena alcalde tras prosperar la moción de censura
- Burriana exige a la CHJ la obra pendiente desde 2016 en el barranco Juan de Mora