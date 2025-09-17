Las dependencias de la Policía Local de Vinaròs se trasladarán a la primera planta del Vinalab

Las dependencias de la Policía Local de Vinaròs sí se trasladarán finalmente al Vinalab, concretamente a la primera planta del Centro de Conocimiento.

El Ayuntamiento de Vinaròs ya ha aprobado en junta de gobierno la adjudicación de la redacción de los proyectos técnicos necesarios a la empresa de servicios de ingeniería Proyectos Ingeser S.L por un importe de 8.439,75 є (IVA incluido).

El equipo de gobierno ya manifestó en su día que considera que el Vinalab es una instalación municipal que está infrautilizada y que, por tanto, puede albergar estas dependencias, que necesitan más espacio del disponible en las actuales, que están situadas en un edificio municipal de la plaza Jovellar.

En cuanto al resto de servicios que se ofrecen en el Vinalab, se realizará una posible reestructuración, manteniendo aquello que el consistorio considera que funciona, como por ejemplo la parte formativa.