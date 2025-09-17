La espectacular niebla que ha cubierto Morella: como un barco en un mar de nubes

Como un barco en medio de un mar de nubes. Eso es lo que parecía Morella hoy a primera hora de la mañana, dejando una estampa espectacular de la capital de Els Ports.

Una densa niebla ha rodeado la localidad, bloqueando la despejada vista que ofrece el municipio. Rafa Ruiz ha sido el autor de la imagen, tomada con un dron.

No es la primera vez que sorprende con este tipo de instantáneas ya que, por ejemplo, logró fotografiar Mallorca desde Morella.

Hay otras imágenes, tomadas desde el casco urbano, que atestiguan que la niebla ha sido muy densa. Por ejemplo, estas publicadas en X por el aficionado a la meteorología Juan Amela.

La niebla no dejaba ver el entorno más inmediato de Morella. / Juan Amela

Imagen tomada con la salida del sol. / Juan Amela

Tampoco ha afectado esta circunstancia a las temperaturas, ya que las mínimas en la localidad se han situado sobre los 16 grados, según los datos de la Associació Valenciana de Meterologia (Avamet).