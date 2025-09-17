La Justicia vuelve a avalar la gestión del Ayuntamiento de Nules en el PAI Playa Ciudad Jardín

En cuestión de pocos meses, los tribunales han emitido dos sentencias favorables a la gestión del PAI Playa Ciudad Jardín por parte del Ayuntamiento de Nules, que acabó en los juzgados por denuncias de propietarios afectados.

Si en junio un juez se pronunciaba sobre el cambio de agente urbanizador, recién estrenado el mes de septiembre, el juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Castellón ha considerado, tras valorar las pruebas aportadas por las partes, desestimar el recurso presentado por un grupo de afectados por esta urbanización, al considerar que el proyecto de reparcelación, con su plan de cuotas, calendario de pago y la cuenta de liquidación provisional, estaban «ajustados a derecho».

Los denunciantes, llevaron al juzgado el acuerdo plenario aprobado en diciembre del 2018 que desestimaba las alegaciones que habían presentado como afectados y daba por buena la retasación de cargas para la ejecución de la mencionada urbanización.

La nueva sentencia, de hecho, hace referencia a la causa previamente juzgada, porque los propietarios insisten en defender que el proyecto estuvo paralizado más de 14 años sin que se realizara ninguna actuación y lo consideraban caducado.

La sentencia recoge su cronología, al recordar que la aprobación definitiva del PAI se produjo en el 2003, aunque no fue hasta 2011 cuando se aprobó el proyecto de urbanización y se requirió al urbanizador que presentara la reparcelación. No hubo nuevos movimientos hasta febrero del 2017, como recuerda la jueza, cuando el pleno inició los trámites para la cesión de la condición de agente urbanizador, que asumió una empresa distinta de la que inició este programa, y a ello querían acogerse los afectados para considerar el procedimiento ilegítimo.

Pese a su insistencia, la Justicia se ha pronunciado en su contra, otra vez, aunque como en la sentencia anterior, cabe recurso.

Se da la circunstancias de que estas obras están en la fase final de su ejecución. De hecho, los vecinos de la zona se quejaron este verano por las molestias que estaban generando en el poblado costero.