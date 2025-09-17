Moncofa inyecta 800.000 euros en modernizar la red de bombeo y blindarse ante inundaciones

Moncofa da un paso decisivo para blindarse frente a las inundaciones. El Ayuntamiento aprobará este mes, en sesión plenaria, la adjudicación de obras por valor de 800.000 euros destinadas a modernizar el sistema de evacuación de aguas pluviales y reforzar la seguridad del municipio durante los episodios de lluvias intensas.

La intervención se centrará en dos estaciones de bombeo fundamentales dentro de la red local, la de Marjals Noves y la ubicada en el entorno del camí Serratelles. La primera absorberá la mayor parte del presupuesto, con una inversión de 645.000 euros, al tratarse de la infraestructura clave para recoger las aguas que se generan en el norte de la playa y en una extensa zona rústica. La intervención en Marjals Noves supondrá una renovación integral de unas instalaciones que requerían una modernización urgente. Según detallan desde el consistorio, las mejoras permitirán dar respuesta a episodios de fuertes lluvias y reducirán notablemente el riesgo de inundaciones, incluso ante desbordamientos del barranco de Nules.

Por su parte, el bombeo del camí Serratelles contará con una inversión de 104.539 euros. Allí acometerán trabajos de mejora que reforzarán la evacuación hacia el norte de la playa, evitando acumulaciones de agua en momentos de alta intensidad de precipitaciones.

El alcalde, Wences Alós, pone en valor la relevancia de estas actuaciones. «Con estas inversiones conseguimos dar un paso muy importante en la modernización de las infraestructuras de bombeo de Moncofa. Mejoramos la evacuación de las aguas pluviales desde la avenida del Port hasta el norte de la playa y reforzamos la protección del municipio frente a inundaciones derivadas del desbordamiento del barranco de Juan de Mora de Nules», subraya.

Menos riesgo

El primer edil insiste en que estas obras forman parte del compromiso del equipo de gobierno local con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía. «Se trata de una importante inversión que refuerza la capacidad del municipio para afrontar fenómenos de lluvias intensas y reduce el riesgo de inundaciones», argumenta.

Alós destaca el trasfondo de esta inversión ante la necesidad de revertir años de falta de planificación en la red de recogida de aguas de Moncofa. Y recuerda que durante el boom inmobiliario en la localidad apenas destinaron recursos a infraestructuras básicas, lo que obliga ahora a acelerar los proyectos de modernización y protección frente a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos por el cambio climático.