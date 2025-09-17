El PSPV d’Almassora inicia una recollida de firmes contra el decret del soroll "que permet al Serrallo emetre per damunt dels límits legals"
Els socialistes asseguren que “els veïns tindran el PSPV al seu costat si el Ayuntamiento abandona la batalla” i denuncien que Mazón i Vox han aprovat “per la porta de darrere” una norma feta a mida de les empreses
El PSPV-PSOE d’Almassora ha anunciat aquest dimecres que en breu posarà en marxa una recollida de firmes per a forçar la retirada del decret del soroll aprovat pel Consell de Carlos Mazón amb el suport de VOX, que permet a les empreses del Serrallo emetre soroll per damunt del límit legal, fins i tot en horari nocturn, a pocs metres de la zona residencial de l’Om Blanc. La portaveu socialista, Merche Galí, ha fet l’anunci en una roda de premsa als voltants de la refineria, “on més acusada és la contaminació acústica i on havia d’instal·lar-se una pantalla que l’Ajuntament del PP ha renunciat a fer realitat”.
“El decret que han aprovat PP i VOX condemna els veïns i veïnes de la platja d’Almassora a suportar sorolls per damunt dels legalment permesos, i això no ho anem a consentir”, ha advertit Galí. “Els ciutadans necessiten polítics que els defenguen i no governs que es posen de part de les empreses poderoses. Si en el centre del poble no es permet superar els límits, tampoc ha de ser possible a la platja d’Almassora”.
Per la seua banda, el secretari general del PSPV de Castelló, Rafa Simó, ha remarcat que “Mazón ha creat unes normes de primera per a les empreses del Serrallo i unes altres per a la ciutadania”. En aquest sentit, ha titllat la nova normativa del soroll del PP i VOX com “un atropellament en el fons i en les formes”, denunciant que “s’ha fet sense participació, sense transparència i per la porta de darrere”. Simó ha alertat que la mesura no només afecta Almassora, sinó també el Grau de Castelló i les zones residencials pròximes al polígon “durant les pròximes dècades”.
En la mateixa línia, la diputada socialista a les Corts, María José Salvador, ha denunciat que el PP ha aprofitat la via d’urgència justificant-se en la DANA per a aprovar “un ‘decretazo’ fet a mida dels lobbies empresarials”. “El conseller Martínez Mus és coneixedor de la problemàtica d’aquesta zona, però governen, com sempre fan, per als interessos privats i no per a la ciutadania. Estan vulnerant la llei de 2002 i permetent que les empreses escapen del compliment normatiu”, ha assenyalat.
El PSPV-PSOE ha deixat clar que mantindrà la pressió política i social perquè el decret quede derogat. Merche Galí ha assegurat que “si l’Ajuntament d’Almassora, amb l’alcaldessa María Tormo al capdavant, abandona la batalla els veïns i veïnes ens tindran per a defensar el seu dret a viure tranquil·lament i amb les mateixes condicions que la resta del municipi.
