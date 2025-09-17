Segorbe rescata sus murallas: 860.000 euros para preservar su legado histórico

Segorbe da un paso decisivo para recuperar uno de sus mayores tesoros patrimoniales: sus murallas medievales y de la época carlista. El Ayuntamiento ha adjudicado por 860.764,49 euros las obras de consolidación, restauración y rehabilitación de este bien de interés cultural (BIC) a la empresa Estudio Método de la Restauración SL.

Esta actuación forma parte de un proyecto mucho más amplio, valorado en 2,24 millones de euros y financiado con fondos europeos gestionados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

El programa, bautizado como mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio histórico con uso turístico, persigue que monumentos como la muralla de la capital del Palancia dejen de ser un simple vestigio del pasado para convertirse en un motor de futuro.

El tramo medieval y carlista recuperado permitirá a vecinos y visitantes apreciar el patrimonio de la ciudad, al tiempo que refuerza su identidad local y proyecta a Segorbe como un referente cultural en el interior de Castellón.

Dos lotes desiertos

El plan está dividido en tres lotes, aunque solo ha sido adjudicado el de las murallas, ya que las actuaciones previstas en el acueducto y en la iluminación monumental del centro histórico han quedado desiertas en esta primera fase.

En cuanto a la muralla, el proyecto se centrará en varias zonas clave, de las que destacan dos. Una es el tramo noroeste (Z1), situado en el paseo de Sopeña, que es una de las áreas más castigadas por el paso del tiempo y los deslizamientos de terreno. Allí recuperarán la ladera, reconstruirán la torre desaparecida y restaurarán varios lienzos, siempre tras estudios arqueológicos y geotécnicos que garanticen la fidelidad histórica y seguridad.

La otra es la zona este (Z7), uno de los sectores más deteriorados, pegado a propiedades privadas de la calle Cervantes. Los hundimientos, grafitis, vegetación invasiva y construcciones añadidas han desvirtuado su aspecto original. La obra devolverá la coherencia arquitectónica al tramo, eliminando elementos impropios y reforzando los restos auténticos.

Un motor turístico

El Ayuntamiento insiste en que no se trata solo de reparar piedras. La intervención pretende revalorizar el conjunto histórico como atractivo turístico y cultural, y generar actividad económica para seguir proyectando la imagen de la ciudad. La restauración seguirá los criterios de la ley de patrimonio cultural valenciano. Además, instalarán una iluminación artística con proyectores led. Incluso está en estudio la creación de un itinerario turístico que conecte con la torre y el Fortín de la Estrella.