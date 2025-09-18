Almassora mueve ficha para crear una zona deportiva en la playa: las nuevas instalaciones

Uno de los proyectos más votados por los vecinos de Almassora será pronto una realidad: la playa contará con una nueva zona deportiva multiusos. El Ayuntamiento ha licitado por 44.999,17 euros la creación de este espacio, concebido para ampliar la oferta de ocio saludable en el litoral del municipio. La actuación responde a una de las prioridades marcadas en los presupuestos participativos.

La futura área deportiva se levantará en la zona verde del Sunpor-5, en la confluencia de las calles Pavos y Cutxos. Se trata de un entorno que ya fue diseñado como espacio deportivo al aire libre, aunque en la actualidad solo dispone de una pista de fútbol sala. El aumento de la población, especialmente en época estival, y la mayor demanda de actividades físicas han puesto de manifiesto la necesidad de nuevos equipamientos.

El proyecto incluye la instalación de tres infraestructuras principales: una mesa de ping-pong adaptada a personas en silla de ruedas, un conjunto de workout con barras y montantes para ejercicios de fuerza y coordinación, y un campo circular para la práctica de la pelota panna, una modalidad en auge entre los jóvenes.

Todos los elementos se fabricarán con materiales resistentes, capaces de soportar las condiciones del entorno marino.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de septiembre y el plazo de ejecución previsto, una vez adjudicado el contrato, será de dos meses.