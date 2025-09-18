Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Benicarló reestructura sus delegaciones: así queda el reparto de concejalías

El alcalde ha aprobado por decreto las nuevas áreas, una vez el pleno extraordinario del lunes ratificó la toma de posesión de Vicent Prats Feliu como nuevo concejal de la corporación

Con esta reorganización queda definido el nuevo reparto de funciones dentro del equipo de gobierno.

Redacción Mediterráneo

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha aprobado este jueves por decreto las nuevas delegaciones de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, una vez el pleno extraordinario del lunes ratificó la toma de posesión de Vicent Prats Feliu como nuevo concejal de la corporación municipal.

A raíz de la entrada de Prats, las delegaciones de los concejales del equipo de gobierno se han reorganizado y quedan de la siguiente manera:

Vicent Prats asumirá la delegaciones de Medio Ambiente y Eficiencia Energética y también la de Participación Ciudadana.

Álvaro París asumirá la delegación de Recursos Humanos y mantendrá Contratación, Patrimonio, Secretaría General, Servicios Lingüísticos, Servicios Informáticos, Administración Electrónica y Transparencia.

Sonia Foix será la nueva concejala de Fallas y mantendrá a las delegaciones de Comercio, Mercados y Consumo, además de la presidencia del OACSE.

Por último, Borja Castell se encargará de Hacienda y de Promoción Económica, y mantendrá la delegación de Agricultura y Pesca.

El resto de concejales del equipo de gobierno mantienen a las delegaciones que asumieron desde el principio de la legislatura.

Con esta reorganización queda definido el nuevo reparto de funciones dentro del equipo de gobierno.

