Benicarló reestructura sus delegaciones: así queda el reparto de concejalías

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha aprobado este jueves por decreto las nuevas delegaciones de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, una vez el pleno extraordinario del lunes ratificó la toma de posesión de Vicent Prats Feliu como nuevo concejal de la corporación municipal.

A raíz de la entrada de Prats, las delegaciones de los concejales del equipo de gobierno se han reorganizado y quedan de la siguiente manera:

Vicent Prats asumirá la delegaciones de Medio Ambiente y Eficiencia Energética y también la de Participación Ciudadana.

Álvaro París asumirá la delegación de Recursos Humanos y mantendrá Contratación, Patrimonio, Secretaría General, Servicios Lingüísticos, Servicios Informáticos, Administración Electrónica y Transparencia.

Sonia Foix será la nueva concejala de Fallas y mantendrá a las delegaciones de Comercio, Mercados y Consumo, además de la presidencia del OACSE.

Por último, Borja Castell se encargará de Hacienda y de Promoción Económica, y mantendrá la delegación de Agricultura y Pesca.

El resto de concejales del equipo de gobierno mantienen a las delegaciones que asumieron desde el principio de la legislatura.

Con esta reorganización queda definido el nuevo reparto de funciones dentro del equipo de gobierno.