Burriana arrancará en octubre la tercera fase del gran colector en la avenida Cardenal Tarancón

El Ayuntamiento de Burriana arrancará la tercera fase del gran colector de la avenida Cardenal Tarancón a mediados de octubre. Los trabajos, adjudicados a la empresa Becsa por 1.192.900 euros, permitirán continuar con una infraestructura clave para minimizar las inundaciones en la ciudad.

El plazo estimado de ejecución es de 8 meses y los trabajos se centrarán en el tramo comprendido entre el supermercado y la piscina municipal. A lo largo de ese recorrido, se instalarán 500 metros lineales del colector que conectará con los diferentes pozos de desbaste y el tanque de tormentas para canalizar el agua en momentos de fuertes precipitaciones.

Proyecto global

Con la puesta en marcha de los trabajos actuales, el consistorio llega al ecuador de un ambicioso plan que tiene como objetivo frenar las avenidas de agua que afectan especialmente a tramos urbanos como la plaça de la Generalitat o el Escorredor. Por ello, la meta es que en 2026 se pueda realizar la cuarta y última fase, que comprenderá la extensión de la red desde la rotonda de la carretera del Puerto hasta la avenida Jaume I. De este modo, la inversión global alcanzará los 4,5 millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Juan Canós, subraya que «no hablamos solo de una obra de ingeniería, sino de una infraestructura que protegerá a nuestros vecinos frente a lluvias torrenciales cada vez más frecuentes».

El alcalde, Jorge Monferrer, añade que «contaremos con un sistema moderno y eficiente que mejorará la seguridad».