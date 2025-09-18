Este es el acuerdo que ha acabado con el litigio entre la directora de les Coves y la alcaldesa de la Vall

El conflicto laboral entre la directora de les Coves de Sant Josep, Alba Fas; la alcaldesa de la Vall d'Uixó, Tania Baños, y la empresa Emsevall ha quedado resuelto con un acuerdo. Este periódico ha tenido acceso al acta de avenencia ante el magistrado que ha puesto fin al procedimiento, en el que ambas partes han tenido que ceder en sus pretensiones iniciales.

El grueso del acuerdo coincide con lo expuesto este mismo jueves por parte del Ayuntamiento en un comunicado.

De acuerdo con lo escrito en el acta de avenencia, Alba Fas «renuncia y desiste de la acción de vulneración de derechos fundamentales y la indemnización asociada», que ascendía a los 160.000 euros (según indica el consistorio, es un detalle que no aparece en el acuerdo), además de desistir «de la acción emprendida contra Tania Baños».

Por parte de la empresa, según cita el mismo texto y expone en su comunicado el Ayuntamiento, «a efectos de llegar a una solución amistosa» se acepta «la extinción contractual». Se trata de un despido con condiciones que favorecen a la afectada, y esa es la parte en la que ha cedido el Ayuntamiento tras la renuncia de continuar con el litigio de Fas.

El acuerdo recoge que la resolución del contrato se realiza en base al artículo 50 del Estatuto del Trabajador, como hace referencia el comunicado municipal. El mencionado artículo recoge las «causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato por incumplimiento contractual del empresario», para lo que Emsevall «ofrece la cantidad de 41.500 euros en concepto de indemnización».

Alba Fas también ha divulgado un comunicado para valorar y explicar el acuerdo, en el que afirma que la aceptación de Emsevall de ese despido por el artículo 50 del Estatuto del Trabajador supone «que la relación laboral queda extinguida con pleno reconocimiento de los derechos de la trabajadora, garantizando que la salida no sea tratada como una baja voluntaria, sino como consecuencia de incumplimientos de la empresa», que era lo que buscaba desde el principio, según defendió.

El Ayuntamiento remarca que «la propia trabajadora ha manifestado en sede judicial que no ha existido vulneración de derechos fundamentales ni por tanto acoso». La afectada matiza que, como también recoge el acta de avenencia, ha decidido reconocer que no hubo acoso «en aras a la paz social y obtener una solución amistosa» y porque desde el primer momento «existió la voluntad de no causar daño alguno, especialmente al recurso de les Coves de Sant Josep, que durante tantos años y con mucho cariño he dirigido».

Así, como se ha mencionado, ambas partes han decidido ceder para dar por finalizado el procedimiento judicial y el conflicto laboral, por lo que el juez del juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Castellón, tal y como recoge su escrito «aprueba la avenencia alcanzada por las partes y acuerda el archivo de las actuaciones».

Hasta la fecha, en la que se ha hecho efectivo el despido, la ya ex directora de les Coves seguía ocupando ese puesto, aunque estaba de baja.