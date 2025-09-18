Nules abre las puertas a tres días de promoción en el gran escaparate que supone su 78ª Fira Agrícola

Nules ha vivido este jueves uno de sus días grandes desde un punto de vista social y económico. La inauguración de la 78ª Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola ha supuesto la apertura de puertas oficial de un evento que centrará la vida local y será polo de atracción de visitantes hasta este domingo.

La reina de las fiestas de Sant Xotxim, Carla López Martínez, como establece la tradición (la feria, organizada por el Ayuntamiento, se celebra en el marco de las celebraciones populares de este barrio), acompañada por el presidente de honor, Marc Fernández Gil, y el alcalde, David García, entre otras autoridades, se ha encargado de cortar la cinta inaugural, antes de iniciar el acostumbrado desfile que llega hasta el monumento al Llaurador, donde se hace una ofrenda floral, antes de finalizar el acto en la ermita de Sant Xotxim.

No ha habido representación provincial ni autonómica, como otras veces. Ese apoyo se materializará este viernes por la tarde, con una visita institucional en la que estarán el secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, y el diputado provincial del área, José María Andrés.

El alcalde destaca sobre la feria que es «una de las más destacadas e importantes de toda la Comunitat Valenciana y un referente para el agricultor y los profesionales del sector citrícola, principalmente». Además, hace referencia al barrio de Sant Xotxim al señalar que el evento «es posible gracias a la generosidad de los vecinos, que albergan, año tras año, su instalación».

Son cuatro días de celebración, más los de montaje y desmontaje, en que ven alteradas sus rutinas, a cambio de recibir a miles de visitantes que avalan la relevancia de esta cita anual, declarada fiesta de interés turístico autonómico.