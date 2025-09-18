Onda aborda la prevención del suicidio con estrategias de salud mental

El Ayuntamiento de Onda ha celebrado en La Cassola la III Jornada de Prevención de la Conducta Suicida, un espacio de diálogo y sensibilización que ha contado con la participación de algo más de un centenar de asistentes, entre profesionales de la salud, entidades sociales y vecinos de la localidad.

La jornada, organizada por las áreas de Bienestar Social y Ciudad Saludable, se ha estructurado en ponencias, proyecciones y coloquios en los que se han abordado las claves para mejorar la prevención y la promoción de la salud mental. En este sentido, el concejal de Servicios Sociales, Óscar Valero, ha subrayado: “Estamos comprometidos con la salud mental, porque detrás de cada acción preventiva hay vidas que podemos salvar. Jornadas como ésta son una oportunidad para sensibilizar, derribar estigmas y acercar a la ciudadanía herramientas útiles para mejorar su bienestar emocional”.

Tras la presentación oficial, el psicólogo Jesús Pelluch Ramos, fundador de la entidad SEMBREM, ha impartido la ponencia “Hablemos más. Estrategias de prevención y promoción de la salud”. Posteriormente, se ha proyectado el documental “El estigma del silencio”, dirigido por Sergio Hernández, que recoge testimonios de víctimas, supervivientes, familiares y profesionales.

La sesión ha concluido con un coloquio entre distintos referentes en materia de salud mental, entre los que se encuentran Javier Llopis, médico de familia; Piedad Canelles, psicóloga; Isabel Dionis, orientadora en un centro educativo; y Luisa Vicent y Jorge González, padres de una víctima y miembros de la Asociación “Atrapasueños. Supervivientes de suicidio”.

Con la celebración de esta tercera edición, el Ayuntamiento de Onda reafirma su apuesta por generar espacios de reflexión y formación que contribuyan a una ciudad más consciente, solidaria y preparada para afrontar los retos en materia de salud mental.