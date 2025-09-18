Plan de choque contra el vandalismo en Torreblanca: 38 cámaras de vigilancia en 13 puntos estratégicos

El Ayuntamiento de Torreblanca ha aprobado un nuevo sistema de videovigilancia con el que busca reforzar la seguridad ciudadana y actuar de manera más eficaz frente a los problemas de vandalismo en la vía pública.

La medida contempla la instalación de 38 cámaras en 13 ubicaciones estratégicas del municipio, en puntos que concentran mayor tránsito vecinal y en zonas especialmente sensibles por la incidencia de actos incívicos.

El porqué de este proyecto

La decisión llega tras varios episodios de deterioro de mobiliario urbano y desperfectos en espacios públicos, que han supuesto un importante gasto adicional para las arcas municipales. Con esta iniciativa, el consistorio quiere reducir el impacto económico que estos actos generan, al tiempo que garantiza mayor tranquilidad a los vecinos.

El contrato para el suministro e instalación del sistema se ha adjudicado en la Junta de Gobierno Local, y se prevé formalizarlo el próximo 24 de septiembre. El presupuesto total asciende a 64.130 euros (53.000 euros de base imponible más 11.130 euros correspondientes al 21% de IVA). La inversión se financia íntegramente con el excedente del plan Impulsa de la Diputación de Castellón, que además se ha destinado a mejorar la iluminación en distintas zonas del municipio.

"Queremos que los vecinos se sientan más seguros"

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, explicó que esta actuación responde a una necesidad detectada desde hace tiempo: “Queremos que los vecinos se sientan más seguros en su día a día y, al mismo tiempo, proteger nuestro patrimonio común. El vandalismo no solo afecta a la imagen del municipio, sino que también genera un gasto económico que repercute en todos”.

Agut subrayó además el carácter preventivo y disuasorio del sistema: “La instalación de estas cámaras no solo nos permitirá detectar posibles infracciones, sino también evitarlas. Es una herramienta que nos ayudará a actuar con mayor rapidez y eficacia en la resolución de incidentes”.

Desde el consistorio se destaca que la medida se enmarca en una estrategia más amplia de modernización de los servicios municipales y de mejora de la calidad de vida en el municipio. “Estamos aprovechando al máximo los recursos disponibles para invertir en proyectos que aporten valor añadido a Torreblanca. Queremos que nuestro pueblo sea cada vez más seguro, dinámico y atractivo, tanto para vivir como para quienes nos visitan”, concluyó la alcaldesa.

Con esta actuación, Torreblanca se suma a la lista de municipios de la provincia que apuestan por la tecnología como aliada en la gestión de la seguridad y la protección del espacio público.