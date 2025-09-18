El tirón del beneficio sostenido en les Coves de la Vall garantiza el 100% del coste del parque acuático

Les Coves de Sant Josep de la Vall d’Uixó ha completado otra temporada estival con récord de visitas. Entre el 1 de junio y el 15 de septiembre de este año se han vendido 10.000 entradas más que en el mismo periodo del 2024. Un crecimiento sostenido en el tiempo que, según la alcadesa, Tania Baños, garantiza el 100% de la financiación necesaria para construir el parque acuático, en el mismo paraje donde se encuentra el río subterráneo navegable.

Son cuatro millones de inversión que «no saldrán de los impuestos de las valleras y los valleros» si no de los turistas que eligen les Coves como destino cada año, remarca Baños, quien siempre ha defendido que las nuevas instalaciones darán servicio a los vecinos de la ciudad, pero también supondrá una oferta complementaria para quienes visitan la Vall.

Javier Ferreres, concejal de Turismo y consejero delegado de Emsevall, la empresa pública municipal que se encarga de la gestión de les Coves, ha resumido este miércoles los datos que arrojan las taquillas, completada la que suele considerarse la temporada alta turística. Incide en que el crecimiento se ha dado en todos los conceptos de venta. En la visita tradicional en barca, si en el 2024, en el periodo mencionado, entraron 103.000 personas, este verano han sido 113.000, un 10% más. En cuanto a los tíquets de venta de fotografías, han pasado de los 18.000 en 2024 a los 22.500 de 2025, un aumento del 23%.

Unos datos significativos, que no se acercan al incremento experimentado por uno de los productos exclusivos que desde hace varios años se ofrecen como complemento a la visita tradicional: el espeleokayak. Si hace un año disfrutaron de este paseo para grupos reducidos 1.213 personas, entre julio y septiembre de este año, se han alcanzado las 1.826, un 51% más.

Ferreres también ha hecho mención a las ventas de Ca Cova, el kiosco que el Ayuntamiento recuperó el verano del 2024, con gestión pública. En este caso, la comparativa no puede ser exacta, porque el servicio se puso en marcha en julio del 2024, pero en proporción, si la recaudación estival alcanzó los 73.000 euros, asegura que en el 2025 se ha registrado un crecimiento superior al 50%.

Inversión histórica

El inicio de las obras de construcción del parque acuático es inminente, tras adjudicar la ejecución del proyecto en el mes de agosto y que Emsevall sea capaz de asumir la inversión millonaria necesaria para hacerlo posible -que se materializará a corto plazo con un préstamo- es consecuencia, según la alcaldesa, del «esfuerzo conjunto de Emsevall, los trabajadores y la dirección» por transformar y diversificar la oferta para lograr la llegada de más visitantes, y por tanto, obtener mayores ingresos.

Baños incide en que «no sabemos cuál será el límite del éxito», pero defiende que cada nuevo récord es el resultado de 10 años de compromiso que ha logrado que «les Coves den beneficios, cuando hasta 2015 solo se lograban cubrir los gastos que se generaban».