Vox denuncia una pintada vandálica en una sede de Castellón y reitera que "el agredido es Israel"

Vox Castellón denuncia que la sede del partido en la Vall d'Uixó ha amanecido con una pintada "que ataca directamente a Vox" y a su "posición clara en defensa de Israel frente al terrorismo de Hamás".

En concreto, como aparece en la imagen, la pintada vandálica contenía el mensaje Palestina libre! Fuck Israel.

A raíz de esta pintada, desde Vox reiteran, como han dicho "siempre alto y claro", que "Israel es el agredido y Hamás es la organización terrorista agresora". "Apoyamos a Israel, atacada por el peor terrorismo", añade la formación de extrema derecha.

El partido denuncia "este ataque cobarde" contra su sede en la Vall, que "no es más que un intento de silenciar a quienes decimos la verdad sin complejos".

Y reafirman su compromiso "con la libertad y la democracia frente al terrorismo, con la defensa de Israel frente a Hamás y con la seguridad y la soberanía de España, que nunca estarán del lado de los que justifican la violencia",

"No nos van a amedrentar con amenazas ni vandalismo. Cada pintada en nuestros muros es una prueba más de que Vox es el único partido que se atreve a decir lo que otros callan", aseguran desde Vox, que reiteran que "seguiremos firmes, defendiendo la libertad, a España y la verdad".