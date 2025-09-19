Balance policial de la Misericòrdia 2025: menos quejas vecinales y más control en casals de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana cierra las Fiestas de la Misericòrdia con un "balance positivo" en términos de seguridad y convivencia ciudadana, tal como ha manifestado el concejal del área, Antonio Ferrándiz. El informe de actuaciones policiales subraya un descenso significativo en las llamadas por quejas a Policía Local, pasando de 1.205 en 2024 a 1.151 en 2025. El concejal Ferrándiz califica esta bajada de "significativa, especialmente si la comparamos con cifras anteriores a 2023, donde se situaban muy por encima de las 1.500 quejas".

Respecto a las quejas vecinales específicas relacionadas con peñas y casales, esta edición ha registrado 143 avisos a la Policía Local, una cifra idéntica a la de 2022. Pese a que estos números son superiores a los de la edición anterior, la Policía Local ha priorizado la atención y respuesta a cada demanda vecinal. Como resultado de la acción policial intensificada ante el aumento de este tipo de quejas, las denuncias a casals por ruidos excesivos o limpieza han ascendido a 21 en 2025, frente a las 14 registradas el año anterior.

Por otra parte, el refuerzo del despliegue policial en los alrededores de la Carpa de la Festa ha dado frutos, registrándose solo 4 incidentes en todas las fiestas en este espacio referente musical de la capital de la Plana Baixa. En consonancia con esta mejora, las denuncias por infracciones de la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (relacionadas con la alteración del orden público) también se han reducido a tan solo 7 durante estas fiestas.

En lo que respecta al recinto taurino, la ciudadanía ha demostrado un mayor respeto por la normativa establecida en el Decreto 31/2015 que regula estas actividades, contabilizándose tan solo 5 denuncias frente a las 11 de la edición anterior.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ferrándiz, ha destacado que "estos datos vienen a revalidar la tendencia descendente de las quejas vecinales tras la entrada del nuevo Equipo de Gobierno y la puesta en marcha de la Carpa de la Festa". "Aunque este informe revela datos positivos, desde el ejecutivo municipal vamos a trabajar para adoptar medidas adicionales de cara a las siguientes Fiestas de la Misericòrdia, buscando mejorar la regulación en lo relativo a la actividad de peñas y casals", ha concluido el concejal.