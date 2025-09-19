Luz verde a regenerar la plaza Primero de Mayo de Vinaròs: 2,4 millones de inversión

El centro de Vinaròs se transforma. La plaza Primero de Mayo será más que un espacio público: un punto de encuentro, modernización y conexión con el puerto, con obras que comenzarán a medio plazo. El Ayuntamiento ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de la regeneración de esta plaza de la capital del Baix Maestrat -que fue realizado por una UTE por un importe de 152.000 euros más IVA- a fin de abrir la ciudad al puerto y crear nuevos espacios cívicos verdes que mejoren la estética del municipio.

El presupuesto de licitación de esta regeneración de la plaza es de 2.447.830 euros y la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos ya ha concedido la autorización de la ocupación de la zona de dominio público portuario para llevar a cabo las obras descritas en el proyecto, estableciendo diversas condiciones, entre ellas, la modificación del proyecto respecto a diversos aspectos técnicos.

El equipo de gobierno se ha propuesto que antes de concluir el presente año pueda realizarse la licitación de la ejecución de las obras de esta plaza, que busca crear un nuevo espacio urbano de calidad, mejorando la conexión de la ciudad con el puerto.

El Ayuntamiento de la capital del Baix Maestrat ya ha actuado en calles que dan a esta plaza con previsión para integrar el entorno. Así, junto a la ya realizada adecuación de la calle Ramón Llull, y la renovación de la calle Varadero con plataforma única, calles ambas que dan al ágora, en estos momentos se está procediendo a la remodelación y mejora de las dotaciones urbanísticas de la calle Arcipreste Bono, y próximamente, en unas dos semanas, está prevista la renovación de la calle Sant Josep, otros dos viales que conectan con la plaza Primero de Mayo.

Otras actuaciones

El consistorio también está trabajando para que, después de más de dos décadas, se abra finalmente el PAI de la Torre Ballester, cuya ejecución se prevé antes de que concluya esta legislatura. Su puesta en marcha completaría la transformación del entorno céntrico de la capital del Baix Maestrat, consolidando un espacio urbano moderno, accesible y conectado.

Esta actuación se suma a una amplia agenda de obras que buscan mejorar la movilidad y la calidad del espacio público. Entre ellas destacan la renovación integral de la antigua N-340 a su paso por la localidad, las mejoras en la avenida Libertad y la calle San Pascual, así como la remodelación del IES José Vilaplana. Todos estos proyectos reflejan un plan de modernización que pretende convertir Vinaròs en una ciudad más funcional y preparada para las necesidades de vecinos y visitantes.