'Maestrat, ànima interior', un destino turístico único

El Maestrat más auténtico alberga poblaciones con mucho encanto. En el interior norte de la provincia Xert (una pequeña población rodeada por montañas con singularidad propia), Traiguera (que alberga el único Real santuario de la provincia), Tírig (cuna del arte rupestre levantino, declarado Patrimonio de la Humanidad), Sant Rafael del Riu (localidad ubicada junto al río Sénia, caracterizada por la tranquilidad), Sant Mateu (capital histórica del Maestrat que invita a conocer un pasado medieval), Sant Jordi (localidad envuelta por un paisaje mediterráneo de olivos, almendros y algarrobos), Rossell (puerta de entrada al Parque Natural de la Tinença de Benifassà), Cervera del Maestre (villa histórica de empinadas calles, coronada por un castillo) y Càlig (con su emblemática Torre medieval) ofrecen al visitante y al turista historia, cultura, naturaleza y alma interior.

Todos ellos y el entorno que los abraza son el destino perfecto en cualquier ocasión, pero lo son especialmente para los amantes del cicloturismo y el senderismo.

Entre las numerosas opciones que alberga la comarca destacan el cicloturismo, con distintas rutas aptas para diferentes preferencias. / Mediterráneo

Rutas

El visitante encontrará recorridos señalizados, como la ruta Maestrat MTB GranTour y la ruta Maestrat Gravel GranTour, dos itinerarios cicloturistas, que recorren y unen todos los municipios por etapas, y posibilitan realizar una elección en función de las preferencias, escogiendo entre una ruta más técnica o otra más slow. Asimismo, para disfrutar de la naturaleza es obligada la visita al Parque Natural de la Tinença de Benifassà o los Parajes Naturales Municipales del Racó del Frare y el Bovalar.

Hablar de Maestrat es hablar también de oleoturismo. Este territorio del interior de Castellón ofrece una experiencia única, en la que se pueden visitar las áreas de olivos milenarios, conocer un antiguo molino de aceite, reservar una visita guiada a una almazara y hacer una cata de aceite, de la mano del propio productor.

Conocer el Maestrat y sus pueblos supone una experiencia enriquecedora, que aúna pasado y presente, naturaleza y cultura, arte y gastronomía.

Acercarse a Maestrat, ànima interior, conocer sus poblaciones, participar en sus ferias y romerías, y reservar una visita con un guía local es vivir una experiencia auténtica en el Maestrat. www.maestrat.travel.