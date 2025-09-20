Almenara proclama a sus 10 parejas de 'festeres i festers’

El auditorio Vicente Casanova Rebollar se llenó el viernes por la noche con motivo del acto de presentación de las fiestas patronales de Almenara 2025. En una velada cargada de emoción se dieron a conocer las diez parejas de festeras y festeros que representarán al municipio en sus días grandes: Ainoa y Dani, Edgar y Marta, Inés y Pablo, Iván y Cristina, Leandro y Isabel, Óscar y Aitana, Sandro y Nadia, Toni y Raquel, Ximo y Berta y Marcos y Lucía. Los presentadores fueron integrantes de la quinta de 2024, que también tuvo protagonismo.

Desfile desde el Ayuntamiento hasta el auditorio

El desfile comenzó en el Ayuntamiento, desde donde las parejas recorrieron las calles hasta llegar al auditorio acompañadas por las autoridades municipales, con la alcaldesa Estíbaliz Pérez y la concejala de Fiestas Débora Marín al frente. La música corrió a cargo de la Colla Garramatxa y de la banda de la Asociación Musical Santa Cecilia de Almenara, que pusieron el acompañamiento a la entrada de los representantes festivos.

Tradición y homenajes

Durante el acto se proyectó un vídeo de la quinta 2025 al ritmo de Barbie Girl y, como marca la tradición, los representantes de 2024 fueron los encargados de imponer las bandas y pins a los nuevos festers mientras sonaba el pasodoble Valencia. También se nombraron los Festeros de Honor, distinción que este año recayó en María Vicenta Gómez Rodríguez, de 97 años, que la recibió en persona, y en Vicente Guinot Bonet, de 95, representado por sus familiares.

Exposición y actividades paralelas

Como actividad paralela, el Molí d’Arròs acoge hasta el 10 de octubre la exposición Nuestras Labores, una muestra de trabajos de punto, bolillos, bordados y macramé organizada por la Asociación Amas de Casa Afrodicio, que incluye también los carteles participantes en los concursos de las fiestas de la playa y de las patronales.

Este domingo, a las 10.00 horas, se celebrará una concentración de bolilleras en la plaza Mayor y, además, se ha programado una visita al castillo y a la torre Bivalcadim, completando así el fin de semana festivo.