Ballester recibe el apoyo masivo de más de 200 ondenses en el inicio del curso político

La alcaldesa de Onda y presidenta local del Partido Popular, Carmina Ballester, ha conseguido reunir a más de 200 afiliados, simpatizantes y representantes del tejido asociativo local en el acto de inicio de curso político. Ballester ha respondido a este masivo apoyo agradeciendo “la implicación y colaboración de los ondenses en el proyecto compartido de hacer de Onda la mejor ciudad del mundo. Hoy nos dais un chute extra de ilusión, energía y ganas por seguir adelante con nuestra hoja de ruta”.

Durante la jornada familiar, que ha incluido una comida popular y actividades infantiles para los más pequeños, la primera edil ha resaltado que “quien pasee por nuestra ciudad comprobará la transformación de una Onda que ha pasado del blanco y negro de la etapa socialista al color con el gobierno del Partido Popular”. Asimismo, la líder popular también ha incidido en que “nuestra política es la escucha activa y pisar la calle para conocer de primera mano las inquietudes vecinales y buscar soluciones a los problemas. Venimos a contaros nuestro trabajo pero también a escucharos para seguir mejorando”.

Carmina Ballester en el acto de inicio de curso político. / Mediterráneo

60% del programa ejecutado

En su discurso, Carmina Ballester ha defendido “el valor de la palabra dada, lo que en nuestro caso se traduce en el 60% de ejecución del programa electoral, un porcentaje que en los próximos meses va a llegar al 80 % con todas las actuaciones que estamos preparando”.

En este sentido, Ballester ha enumerado las múltiples acciones que se están llevando a cabo durante esta legislatura, como son: la remodelación de la Plaza España, la nueva biblioteca y espacio Ágora Onda en el antiguo parque de bomberos, la reforma del Parque de las tres culturas, l’Alqueria Cultural, el Palacio de las Sombras, el Jardín de las mil y una noches, la nueva zona deportiva de El Carmen, el plan de climatización y renaturalización de los centros educativos, la reforma y climatización del Teatro Mónaco, las primeras actuaciones en el Pulmón Verde, la nueva escuela infantil Sambori o los nuevos parques acuáticos, entre otros muchos proyectos previstos.

En clave ideológica, la presidenta del PP ha enfatizado que “somos el equipo que más se parece a Onda: inconformista, valiente y serio. Somos el gobierno que defiende la libertad, la sensatez y la honradez. Somos el partido de quienes generan empleo, de quienes necesitan una mano amiga, de quienes aman esta tierra”.

Por último, la alcaldesa ha hecho un llamamiento a la acción: “tenemos un largo camino por delante para seguir transformando Onda en un lugar más bonito, justo y vivo. Y os pido que lo recorramos juntos. Nos ponemos en marcha”.