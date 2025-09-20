Benicàssim inició ayer sus fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva con el acto de proclamación de Marta Mas Dintén y Ariadna Galán Zorrilla como reinas para el periodo 2025/2026. Con este nombramiento se dio inicio a diez días de celebraciones, que llenarán la localidad de tradición, música y hermandad hasta el domingo 28.

La ceremonia contó con la presencia de la alcaldesa, Susana Marqués, miembros de la corporación municipal y autoridades como el senador Jaume Llorens, la diputada provincial Marisa Torla y la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco. También asistieron las reinas de Castellón y más de una decena de representantes festeras de distintos municipios.

Benicàssim proclama reinas a Marta Mas y Ariadna Galán / Eva Bellido

Marta Mas fue proclamada reina mayor y compartirá protagonismo con la festera mayor Nuria Piris Sánchez. En el ámbito infantil, Ariadna Galán recibió la banda de reina infantil, acompañada por un nutrido grupo de festeros y festeras, integrado por Marta Villegas Julve, Carmen Eixau Sanz, Roldán Carrillo, Amaia Egidos Jaramillo, Mía Fonseca Vallez Reina, Andrés Morales Sales, Violeta Martí Valero, Valentina Gil Batalla, Vega Briz Mateu, Marina Ramón Aranda, Héctor Sebastiá Nomdedeu, Sara Bausa Ramón y Daphne Royo Kamphuijs.

Distintas asociaciones locales les rindieron homenaje en un acto amenizado por la Unión Musical Santa Cecilia, la Colla de Dolçainers i Tabaleters y la Agrupació Folklòrica el Cremaller.

Marqués se dirigió a los asistentes con un emotivo mensaje: «Las fiestas son para vivirlas, sentirlas, recordarlas. Os animo a vivir estos días con intensidad, respeto, tolerancia y, sobre todo, con el alma abierta. Os invito a dejaros llevar por los sentidos, a vivir intensamente estas fiestas y sentir a nuestro pueblo en el corazón. Que cada momento compartido sea reflejo del espíritu que nos une como pueblo. Gracias a todos por estar aquí y por querer ser parte de esto. Gracias por hacer que cada año, las fiestas no sean solo tradición, sino también esperanza».

Benicàssim proclama reinas a Marta Mas y Ariadna Galán / Eva Bellido

Marqués ensalzó la figura de las máximas representantes, a quienes invitó a «disfrutar con intensidad de este año único. Llenadlo de nuevas experiencias y buenos recuerdos». También tuvo palabras de agradecimiento para las representantes salientes. «Gracias por llevar el nombre de Benicàssim en el corazón, con tanta dulzura, elegancia y saber estar».

La munícipe extendió su gratitud «a todos los que hacen posible estas fiestas, la comisión, peñas, trabajadores municipales, Policía Local, Guardia Civil, asociaciones, voluntarios y, por supuesto, a cada vecino que pone su granito de alegría y ganas de fiesta. También a la edila de Fiestas, Elena Llobell que, «junto a quienes formamos el equipo de gobierno, volcamos nuestras áreas para trabajar por y para la gente de Benicàssim».

Marta Mas. / Eva Bellido

Programación

Hoy tendrá lugar el Día de las Peñas, con pasacalle, comida monumental y el popular Gran Prix. El programa contempla mañana la fiesta del agua para los más pequeños, con tobogán acuático, hinchables y espuma en el entorno de la iglesia de Santo Tomás, además de un concierto de la Unión Musical Santa Cecilia y la cena de sobaquillo en el recinto. Aunque hay alta probabilidad de lluvias.

El lunes 22, día del patrón de la iglesia, se celebrará el pasacalle y la procesión. Durante toda la semana habrá agenda taurina, desfiles de disfraces, música, torneos y exposiciones. Las fiestas culminarán el día 28, con la misa y comida homenaje a los mayores, y el correfoc, que recorrerá el casco urbano hasta la playa Torre Sant Vicent, con un castillo de fuegos como final.