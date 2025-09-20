Benicàssim urge al Gobierno la balsa del Sigalero contra las inundaciones

El Ayuntamiento de Benicàssim ha dado un paso más en su reivindicación para solucionar los problemas de inundabilidad en la zona sur del municipio. El pleno aprobó ayer, viernes, por unanimidad una moción institucional para exigir al Ministerio para la Transición Ecológica la construcción de una balsa de laminación de más de 100.000 m3 en el cauce del barranco Sigalero, con el objetivo de proteger a más de 600 viviendas de la zona.

La propuesta coincide con las conclusiones del estudio presentado en agosto, que planteaba la creación de un embalse de entre 100.000 y 150.000 m³ en dos posibles ubicaciones, en las inmediaciones de la autopista o en los terrenos de la actual depuradora, con un doble uso de parque y espacio de retención en episodios de lluvias intensas. La alcaldesa, Susana Marqués, ya avanzó entonces que el Ayuntamiento trasladaría al Ministerio la necesidad de priorizar esta infraestructura, considerada esencial para reforzar la resiliencia urbana y dar tranquilidad a los vecinos de Montornés, Las Palmas y la zona de Heliópolis.

Además, el pleno aprobó una segunda moción institucional para reclamar actuaciones en la N-340 y la AP-7 a su paso por Benicàssim. Entre las medidas incluidas figuran la construcción de un nuevo acceso norte, la instalación de pantallas acústicas frente a las urbanizaciones de montaña, la ampliación del puente de la carretera de la Parreta con pasarela ciclopeatonal, así como la definición sobre el futuro del desdoblamiento de la N-340 y la liberación del suelo reservado en caso de que no se ejecute. La moción salió adelante con el respaldo de todos los grupos y la única abstención del concejal no adscrito Rubén Rodríguez, quien criticó no haber sido invitado a adherirse, como argumento.

Otros puntos

Antes de estas mociones, el pleno debatió varios puntos económicos. Concretamente, se aprobaron dos modificaciones de crédito, una de 8.000 euros, que traslada fondos no utilizados de ayudas individualizadas hacia subvenciones para asociaciones sociales y deportivas (aprobada con la abstención del PSPV y Rodríguez), y otra de 15.000 euros, que elimina la partida destinada a una pista deportiva en la calle Blaumar para destinarla a la mejora de la zona de entreno del Club de Gimnasia Artística en el pabellón municipal Torre Sant Vicent. Esta última salió adelante con el apoyo del PP, la abstención del PSPV y Compromís, y el voto en contra de Rodríguez.

También se ratificó la renovación del convenio con el Catastro, que permitirá mantener la oficina en el Ayuntamiento y facilitar trámites a los vecinos. Y no prosperaron el resto de mociones.