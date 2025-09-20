Blanca López Canós ya reina en las fiestas patronales de la Vall d’Uixó.

Tras la presentación del libro de fiestas y el cartel anunciador, el acto que evidencia la inminencia de la celebración de las patronales de la Sagrada Familia y el Santísimo Cristo de la Vall d’Uixó es la presentación de su reina, este año, Blanca López Canós, que este sábado ha protagonizado el acto organizado por la comisión en el Auditori.

Una cita vespertina en la que Blanca ha estado acompañada por las integrantes de su corte de honor, Candela Aledón Gorris, Maria Canós Juan, Marta Bueso Zorrilla, Ángela Burguete Diago y Àngela Garcés Canós, y en la que ha intervenido como mantenedor el periodista y editor de la revista cultural Nuestro Tiempo, de la Universidad de Navarra, Teo Peñarroja, uno de los valleros que ha logrado prosperar profesionalmente lejos de casa.

El Auditori de la Vall ha acogido la presentación de la reina de las fiestas patronales de la Sagrada Familia. / Mònica Mira

Una intervención en la que ha hecho un repaso de los ejes vertebrales de las patronales, pero con una invitación a tomar consciencia sobre la preponderancia de la superficialidad de las nuevas formas de vivir y relacionarse a través de la tecnología. Ha señalado que hace falta «una reflexión crítica» sobre su uso, para «cuestionar lo evidente y buscar nuevos modos de pensarnos», porque «cada vez vivimos más en la nube. Sin cuerpo».

Su visión para alcanzar el equilibrio pasa por «no suprimir la vida digital, sino conseguir que sea una extensión de nuestras manos, una herramienta, y no la negación del cuerpo».

Y así ha incidido en que Blanca no es una imagen, sino «el cuerpo de fiesta, su sangre y su voz». Ha calificado «vivir la fiesta» como «una forma de resistencia» frente a la «fragmentación digital y el sacrificio de la realidad a favor de los avatares», dado que «hacemos fiesta a favor de la vida, alegremente, fuera del tiempo, sin prisa, todos juntos, porque la naturaleza propia de la alegría es compartirse».