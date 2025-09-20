Burriana participa un año más en una campaña europea de limpieza de playas

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Medio Ambiente, y en colaboración con Europe Direct Castellón y Reciplasa, ha celebrado este sábado una nueva edición de la campaña europea #EUBeachCleanup. Durante la jornada, miembros del equipo de Gobierno municipal, junto a practicantes de surf, paddlesurf, windsurf y numerosos voluntarios, han llevado a cabo tareas de limpieza de residuos en las playas del municipio. Además, se realizarán trabajos en el fondo marino, actividades de concienciación con la participación de varias Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo: IES Llombai, Colegio Consolación Castellón, FEC Madre Vedruna y IES Gilabert de Centelles.

El objetivo de la actividad ha sido retirar plásticos, colillas y otros desechos que afectan al ecosistema costero, al tiempo que se han desarrollado dinámicas de concienciación ciudadana sobre la necesidad de reducir el uso de plásticos de un solo uso. La acción ha servido también para recordar cómo cada gesto individual contribuye a un entorno más saludable y sostenible, asegurando que las playas de Burriana sigan siendo espacios naturales seguros y limpios para las próximas generaciones.

La campaña #EUBeachCleanup, organizada anualmente por la Unión Europea en colaboración con Naciones Unidas, se enmarca dentro del Día Internacional de Limpieza de Playas, que se celebra el 20 de septiembre. En la edición de 2024, contó con la participación de 12.000 personas voluntarias en 367 eventos celebrados en 56 países, en los que se recogieron más de 50 toneladas de residuos. Se trata de una iniciativa clave para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, al abordar la degradación ambiental, proteger la biodiversidad, promover un consumo responsable y fomentar la salud pública y la implicación ciudadana.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, junto a la concejal de Medio Ambiente, Noelia Peris, han participado en la jornada. Peris ha destacado “la gran implicación de los burrianenses en la preservación de nuestro entorno natural, demostrando una vez más que la conciencia ambiental es parte de la identidad de la ciudad”.