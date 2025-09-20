Cogida en los 'bous': Herido un aficionado de la Vilavella de 51 años

Un conocido vecino y aficionado a los bous de la Vilavella de 51 años ha sufrido este sábado una aparatosa cogida en el transcurso de la exhibición del toro de Salvador Domecq programado para la penúltima jornada taurina de Festa la Vila.

Era el segundo de la tarde, previamente había salido al recinto de la Vila un Fuente Ymbro. El Salvador Domecq llevaba apenas unos minutos en la plaza cuando, citado por este aficionado —que pese a estar dentro del recinto no es rodaor—, le ha seguido hasta los barrotes de una de las barreras, donde no ha tenido tiempo de guarecerse.

Como consecuencia de las violentas embestidas del astado, a su llegada al quirófano habilitado para realizar las asistencias sanitarias de los festejos, el hombre presentaba dos puntadas y fractura nasal.

Tras realizarle las primeras atenciones, se ha procedido a su traslado hasta el Hospital de la Plana de Vila-real. En principio, según las fuentes consultadas, su estado no revestiría gravedad y, posiblemente, la lesión más importante sea la fractura.

La programación taurina de Festa la Vila llegará a su fin este domingo por la mañana, con una prueba de vacas de Los Maños a las 11.30 horas, y la exhibición de un toro cerril de la misma ganadería a las 12.00 horas.

Así, el municipio cierra su temporada, tras un verano muy intenso por lo que a los bous al carrer se refiere, como es habitual en la localidad.