Espigones para blindar la costa de Moncofa frente al cambio climático: Inician los preparativos de las obras

El litoral sur de Moncofa se prepara para una transformación que busca proteger sus playas y urbanizaciones de la erosión y los efectos del cambio climático. Los trabajos previos ya han comenzado, incluyendo el corte del tramo del sendero azul que discurre desde la pasarela del río Belcaire hacia Xilxes, en previsión del próximo acopio de materiales y la presencia de maquinaria pesada.

Técnicos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inspeccionaron el área para determinar el punto exacto de acopio y el acceso de vehículos especializados, con el objetivo de evitar el tránsito por los viales de la urbanización La Torre.

Cortan el tramo del sendero azul que discurre desde la pasarela del Belcaire hacia Xilxes. / Miguel Ángel Sánchez

En palabras del alcalde de Moncofa, Wences Alós, «los camiones y maquinaria pesada accederán por la zona de adiestramiento de perros situada en el margen derecho del río Belcaire, el mismo punto por donde en su día se transportó la pasarela de madera. De esta manera, se evitará el tráfico por las calles de la urbanización y posibles daños en el pavimento».

El corte del sendero azul se debe a que gran parte del recorrido coincide con la zona donde se construirán los nuevos espigones. Alós añadió que «por seguridad, durante la duración de los trabajos, los senderistas deberán buscar alternativas para continuar con su rutina de caminatas».

Plazo estimado de 11 meses

El proyecto fue adjudicado a la UTE Ferrovial Construcción, SA-Pavasal empresa constructora SAU, con un presupuesto de 6.509.936 euros y un plazo de ejecución estimado en 11 meses. Entre las actuaciones previstas, se encuentra la prolongación de los espigones de encauzamiento en la desembocadura del río Belcaire, con una longitud aproximada de 120 metros cada uno, así como la construcción de un espigón en L en el margen izquierdo de la desembocadura de las aguas pluviales, de 210 metros de longitud.

Además, se ampliará la escollera existente hasta 90 metros en el margen opuesto y se levantará un espigón semisumergido de 100 metros en el extremo norte del dique exento. Estas estructuras buscan asegurar la estabilidad del litoral, recuperar la función de defensa de las playas, proteger las urbanizaciones cercanas, preservar los restos de la Torre de Beniesma —declarada Bien de Interés Cultural— y mejorar el encauzamiento del río Belcaire y de los desagües pluviales que desembocan en la zona.

Con esta intervención, Moncofa da un paso firme hacia la protección de su costa y su patrimonio para reducir los impactos de la erosión y el cambio climático.