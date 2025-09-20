Laura Sendra y Ana Olivas, nuevas reinas falleras de Burriana 2026: las imágenes

Burriana ha vivido este sábado una de las jornadas más esperadas del calendario festivo con la elección de las reinas falleras de 2026. En el salón de plenos del Ayuntamiento, la emoción y los nervios han sido protagonistas de una tarde en la que, tras semanas de actos y entrevistas, se han desvelado los nombres de las nuevas máximas representantes: Laura Sendra como reina fallera y Ana Olivas como reina fallera infantil, ambas pertenecientes a la Falla La Mercé.

El acto ha arrancado con la tradicional ceremonia de votación de los presidentes de las 19 comisiones falleras y la concejala de Fallas, Paloma Boix. Fue el preludio a la apertura de sobres que ha tenido lugar en el mismo salón de plenos y ante un público expectante.

Llamada protocolaria

Fue en ese momento, contabilizados los apoyos a cada candidata, cuando ha llegado la llamada más esperada. El alcalde, Jorge Monferrer, ha comunicado por teléfono a las jóvenes escogidas que habían sido designadas como nuevas máximas representantes, mientras la sala ha explotado en aplausos y vítores.

Acto seguido, como marca la tradición, dos vehículos oficiales de la Junta Local Fallera se han desplazado hasta los domicilios de ambas representantes, que aguardaban junto a familiares y amigos, emocionados por la noticia. Tras recogerlas, han sido conducidas al consistorio, donde se han reencontrado con la comunidad fallera en un recibimiento multitudinario cargado de emoción y orgullo.

Las recién proclamadas reinas falleras han sido presentadas oficialmente en un acto que marca el inicio de un intenso año lleno de eventos y responsabilidades en representación de la ciudad. Con este nombramiento, ambas cumplen su mayor sueño fallero, conscientes del honor y la responsabilidad que implica portar la banda de Burriana. El encuentro ha estado marcado también por la despedida simbólica de las hasta ahora representantes, Claudia Sabater y Valeria Cuadros, quienes han ofrecido sus primeros consejos y palabras de ánimo a las sucesoras, sellando así el relevo generacional en el trono josefino.

Tras el caluroso recibimiento de los asistentes entre aplausos, el alcalde ha tomado la palabra y ha mostrado su agradecimiento a Maria José Broch, Mireia Oltra, Judith Felis, Judith Serra y Sara García por haber dado un paso al frente como aspirantes al cargo.

Con el acto de la elección, arranca de forma oficial el ciclo festivo de 2026. El próximo lunes, ambas visitarán a los indumentaristas encargados de confeccionar sus trajes regionales. Esta misma semana se constituyen las cortes de honor, que acompañarán a las nuevas ocupantes del trono. Las siguientes citas clave son el 8 de octubre con la despedida oficial de las reinas salientes, el 15 con la proclamación de las nuevas representantes, y el fin de semana del 22 y 23 con las emotivas exaltaciones.