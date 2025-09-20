Llega a Burriana la muestra de 'Mediterráneo, '100 años de periodismo'

El espacio peatonal del camí d’Onda de Burriana (junto al convento de San José de los Carmelitas) fue el escenario de la inauguración oficial de la exposición 100 años de periodismo, que organiza Mediterráneo y que el público tiene la oportunidad de visitar hasta el 1 de octubre.

El acto contó con la presencia del alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, así como miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Burriana y la Guardia Civil.

El director de Mediterráneo, Ángel Báez, presentó la exposición de estas portadas «que salen de la hemeroteca y llegan a las calles, volviendo a su lugar de origen, porque es la calle nuestro escenario natural» y recalcó que «estar al lado de todos los castellonenses nos ha permitido llegar a los 100 años». Durante su intervención destacó que «2025 es un año especial para ‘Mediterráneo’ y queremos compartirlo con nuestra gente y mostrar nuestra gratitud a todos los que han arropado al diario en todos estos años, por su fidelidad para seguir siendo referencia informativa de la provincia».

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, destacó que «a lo largo de este año, Mediterráneo está recibiendo numerosos premios, muy merecidos, porque no es fácil alcanzar los 100 años de existencia con los profundos cambios de los que hemos sido testigos». El munícipe reseñó la cercanía del diario que «en este siglo, ha contado la actualidad de Burriana y ha sido el máximo referente tanto en su versión impresa como, más recientemente, en el entorno digital» y manifestó su seguridad de que «tras estos 100 años vendrán otros muchos, acompañados de nuevos logros que nos permitirán estar informados cada día».

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Castellón, el Ayuntamiento de Burriana, la UJI, la Universidad CEU Cardenal Herrera, À Punt, Simetría, bp, Pamesa Grupo Empresarial, Smalticeram, Repcar, Reciplasa y Aeropuerto de Castelló.