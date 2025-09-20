Moncofa refuerza la limpieza de caminos rurales y acequias con la ayuda de la Diputación

El Ayuntamiento de Moncofa está llevando a cabo durante estas semanas trabajos de limpieza y acondicionamiento de caminos rurales, acequias y desagües naturales gracias a la maquinaria cedida por la Diputación de Castellón. El municipio dispone de estas máquinas durante un periodo de 15 días, en los que se intensifican las labores de mantenimiento en distintos puntos del término municipal.

«Estamos aprovechando estos días para actuar en los puntos más sensibles y garantizar que los desagües naturales estén en condiciones ante posibles episodios de lluvias intensas», explica el concejal de Agricultura, Francisco Alemany. El edil recuerda que las características del término de Moncofa hacen necesario mantener acequias y caminos en buen estado para facilitar la evacuación del agua y evitar problemas de acumulación.

Refuerzo al trabajo municipal

Estos trabajos se suman al esfuerzo que el consistorio realiza a lo largo del año. «La colaboración con la Diputación nos permite complementar nuestra labor y reforzar el mantenimiento de estas infraestructuras agrícolas con maquinaria especializada», concluye Alemany.