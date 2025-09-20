Movilidad eléctrica, talleres creativos y juegos educativos marcan la Semana Europea de la Movilidad en Onda

Onda ha clausurado la Semana Europea de la Movilidad tras seis días de actividades que han reunido a familias, jóvenes y mayores en torno a la concienciación sobre hábitos de transporte más sostenibles, seguros y respetuosos con el entorno.

El concejal de Innovación y Transparencia, Vicent Bou, ha hecho balance positivo de la programación y ha destacado que “la implicación de familias y jóvenes demuestra que Onda está preparada para avanzar hacia un modelo de ciudad más verde y saludable. A través de estas actividades hemos acercado la movilidad sostenible de una manera lúdica, práctica y participativa”.

La semana arrancó en el Casal Jove con un taller de carteles creativos en el que los más jóvenes plasmaron su visión sobre una ciudad más respetuosa con el medio ambiente. Continuó en el Raval con una gimcana de movilidad sostenible y una exhibición de vehículos eléctricos, donde los participantes pusieron a prueba sus conocimientos y pudieron conocer alternativas de transporte innovadoras.

La clausura ha tenido lugar con el taller ‘Diseña tu moto’, organizado por la asociación universitaria UJI Motors. A través de actividades interactivas, como puzzles, quizzes o pruebas de ingenio, los asistentes han descubierto el potencial de la movilidad eléctrica y conocido de primera mano un prototipo en miniatura del circuito eléctrico de la moto.

Movilidad sostenible

La Semana Europea de la Movilidad forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Onda en el marco de su estrategia para fomentar un modelo de ciudad más eficiente y respetuoso con el entorno. En los últimos años se han puesto en marcha iniciativas como la ampliación de carriles bici, la creación de zonas de prioridad peatonal, la renovación de la flota municipal con vehículos híbridos y eléctricos, o las campañas de concienciación ciudadana sobre el uso de medios de transporte alternativos.

Karos

En paralelo, el Ayuntamiento de Onda continúa apostando por la iniciativa de coche compartido Karos, que facilita los desplazamientos diarios al trabajo o la universidad ofreciendo ventajas tanto a conductores como a pasajeros. Además, los usuarios ya pueden beneficiarse de los Certificados de Ahorros Energéticos (CAE), obteniendo un descuento de 0,30 € por trayecto al registrarse en la aplicación.